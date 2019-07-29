Источник материала: Ежедневник





Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда на приговор в отношении главного инженера МЗКТ Андрея Головача.

«В протесте поставлен вопрос об отмене приговора с направлением дела на новое разбирательство», – сообщил БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

Основанием, как отметил официальный представитель Генпрокуратуры, стало несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Суд первой инстанции 19 июля признал главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача невиновным. Он по ч.2, 3 ст.430 УК и по ч.2 ст.424 УК был оправдан за недоказанностью участия в совершении преступления.

Его освободили из-под стражи в зале суда.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура опротестовала приговор в отношении главного инженера МЗКТ Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда на приговор в отношении...