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Генпрокуратура опротестовала приговор в отношении главного инженера МЗКТ

30.07.2019 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Генпрокуратура опротестовала приговор в отношении главного инженера МЗКТ

Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда на приговор в отношении главного инженера МЗКТ Андрея Головача.

«В протесте поставлен вопрос об отмене приговора с направлением дела на новое разбирательство», – сообщил БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

Основанием, как отметил официальный представитель Генпрокуратуры, стало несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Суд первой инстанции 19 июля признал главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача невиновным. Он по ч.2, 3 ст.430 УК и по ч.2 ст.424 УК был оправдан за недоказанностью участия в совершении преступления.

Его освободили из-под стражи в зале суда. 

Как сообщалось, мужчину за получение взятки задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Суд Первомайского района Минска начал рассматривать уголовное дело 29 мая. Андрею Головачу было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении властью или служебными полномочиями.
 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда на приговор в отношении...
 
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