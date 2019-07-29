Установлены новые коэффициенты местонахождения зданий, сооружений, рынков и торговых центров на территории Волковысского района

Источник материала: Новости Волковыска

Решением Гродненского облисполкома установлены коэффициенты местонахождения зданий, сооружений, рынков и торговых центров, находящихся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, на территории Гродненской области согласно приложению.





Решение принято в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей Положением о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей на рынках и в торговых центрах для организации и осуществления розничной торговли,

Решение вступило в силу 28 июля.