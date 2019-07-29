Источник материала: Новости Волковыска

Местные исполнительные и распорядительные органы, управления (отделы) образования райисполкомов (администраций районов г.Гродно), наделенные функциями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, в целом выполняют свои задачи по устройству детей, которые остались без попечения родителей, на воспитание в семьи, принимают меры к защите их личных и имущественных прав, законных интересов. Такой вывод сделали органы прокуратуры Гродненской области по результатам проверки.

В то же время прокуроры установили нарушения, которые препятствовали полной реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, гарантированных им прав, сообщает Служба информации прокуратуры Гродненской области.

В ряде районов отсутствовала четкая система контроля за защитой имущественных прав подопечных, нарушались отдельные нормы Положения о порядке управления имуществом подопечных.

Так, управления (отделы) образования не всегда проводили детальный анализ представленных опекунами (приемными родителями) отчетов о расходовании целевых выплат. Как следствие, отчеты не отражали реальное положение дел, а органы опеки и попечительства не принимали мер к защите имущественных прав подопечных.

Недостатки в указанной сфере приобрели системный характер в Мостовском районе. Там выявлено несколько фактов, когда приемные родители систематически снимали денежные средства со вкладов подопечных, открытых для перечисления пенсий по случаю потери кормильца, однако использовали их не на нужды детей.

В некоторых случаях в управлении образования Мостовского райисполкома знали о недобросовестном отношении к имуществу подопечных, но не предъявляли требований о возмещении ущерба, причиненного несовершеннолетним. Не ставили перед райисполкомом вопрос об ограничении права опекуна распоряжаться вкладом подопечного.

Согласно законодательству пенсии по случаю потери кормильца детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачивают через банки на их лицевые счета. Между тем в ходе проверки выявлено, что пенсии нескольких детей перечислялись на карт-счета их попечителей либо на почтовое отделение связи. Из-за этого дети не могли получить обоснованный доход за хранение денег на банковском счете, а органы опеки и попечительства - проверить расходование средств подопечных.

Аналогичная ситуация зафиксирована в Берестовицком, Волковысском и Зельвенском районах.

Выявлены факты расходования опекунами денежных средств на ремонтные работы, приобретение дорогостоящей бытовой техники. При этом новые предметы в опись имущества подопечных органы опеки и попечительства вносили не всегда.

Не принимали достаточных мер к охране имущественных прав подопечных в Ошмянском районе: управление образования не выясняло, осталось ли после смерти родителей имущество.

В Берестовицком, Лидском, Мостовском районах не организовали должный контроль за сохранностью жилых помещений, которые принадлежат на праве собственности либо находятся во владении и пользовании детей сиротской категории. Такая ситуация может негативно повлиять на реализацию детьми сиротской категории права на жилье после достижения совершеннолетия.

В Сморгонском, Ивьевском, Лидском, Новогрудском, Волковысском, Щучинском районах не соблюдали периодичность обследования условий проживания детей, которые воспитываются в замещающих семьях.

В Вороновском районе по требованию прокурора отстранили от выполнения своих обязанностей опекуна, который имел судимость за умышленное преступление.

Решая вопросы о передаче детей на воспитание в приемные семьи, в Волковысском районе иногда оставляли без внимания условия проживания кандидатов в приемные родители.

По результатам проверки прокуроры районов внесли 12 представлений. Прокуратура Гродненской области направила представления в Мостовский райисполком и Гродненский облисполком.

В актах надзора прокуроры потребовали:

принять дополнительные меры для исполнения органами опеки и попечительства законодательства в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

усилить контроль за деятельностью управлений (отделов) образования райисполкомов (администраций районов г.Гродно).

Выполнение представлений взято на контроль.