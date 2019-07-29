Стало известно, за какой клуб болеет Зеленский

Источник материала: Tut.by

Во время Суперкубка Украины по футболу, в котором киевское «Динамо» одолело донецкий «Шахтер» со счетом 2:1, президент страны не скрывал своих эмоций, пишет segodnya.ua.

На этом матче, который прошел в прошедшее воскресенье в Одессе, впервые в статусе президента Украины на футболе был Владимир Зеленский. Есть видео его реакции на гол Алана Патрика — он развел руки и всем видом показал, что оценил удар полузащитника «Шахтера», и сказал: «Да, такой не возьмешь». Из-за чего комментаторы предположили, что болел президент за киевлян.





Как удалось узнать «Сегодня» от близкого окружения Владимира Зеленского: да, он является болельщиком «Динамо». На вопрос, может, у президента есть любимые команды и среди мировых топов, например, «Барселона» или «Ливерпуль», источник ответил: «Мне сложно назвать его любимую команду, как он говорит сам, он болеет больше за хорошую красивую игру. Любит и нередко смотрит матчи с трибун. Например, был на финале Лиги чемпионов в Киеве».