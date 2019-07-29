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Wizz Air запустит прямой рейс Будапешт-Минск. Меньше, чем через год!

30.07.2019 14:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Весной следующего года венгерская авиакомпания Wizz Air запустит новый маршрут: самолеты начнут летать из Будапешта в Минск. Об этом сообщает «БелТА».

Информацию озвучил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский. С его слов, Wizz Air сама обратилась в ведомство и направила официальный документ. Компания предложила запустить перелеты между Будапештом и Минском весной-летом 2020 года. Министерство пошло навстречу: документ уже согласовывают и подписывают.

Сикорский подчеркнул, что авиационные власти Беларуси договорились с российскими коллегами о частоте перелетов осенью-зимой 2019-2020 годов. Она останется прежней: по 63 рейса в неделю для каждого партнера.

 
Теги: Минск
 
 
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Весной следующего года венгерская авиакомпания Wizz Air запустит новый маршрут: самолеты начнут летать из Будапешта в Минск. Об этом сообщает «БелТА». Информацию...
 
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