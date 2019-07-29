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UPD. В метро приказали снять баннер Symbal.by, а потом передумали
Источник материала: KYKY>
Вы успели увидеть баннер магазина подарков и сувениров с «беларуским колоритом» Symbal.by? Его только-только вывесили на станции метро Октябрьская, но рекламное изображение уже сняли. Об этом
Вывеска «Родная Беларусь» пробыла в метро две недели. Внезапно Минскому метрополитену она разонравился. Рекламно-информационный отдел обратился к агентству «Медиа Альянс». От него потребовали, чтобы баннер немедленно сняли и заменили на другой.
В чем причина? Белоус отметил, что сотрудники метро якобы получили массу жалоб от пассажиров. Цветовая гамма баннера напомнила им бело-красно-белый флаг. Вопросы вызвала и надпись «Пастаў правільны націск!» Многие не поняли, кому и куда его нужно ставить. При этом две недели назад работники метрополитена согласовали вывеску и не посчитали нужным ее корректировать.
Павел добавил, что сейчас думает над размещением нового баннера. Он попросил помощи. Если вдруг у вас есть идеи, как его можно оформить, напишите об этом в комментариях под публикацией по
UPD:
С Павлом
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Вы успели увидеть баннер магазина подарков и сувениров с «беларуским колоритом» Symbal.by? Его только-только вывесили на станции метро Октябрьская, но рекламное...
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