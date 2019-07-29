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Проект слуцкого школьника получит средства на бизнес-план от Белорусского инновационного фонда
30.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Проект ученика средней школы №11 города Слуцка Тимофея Стамбовского вошёл в число проектов, отобранных для предоставления средств на разработку бизнес-планов. Об этом SG сообщили в администрации учреждения образования.
Соответствующее решение принял Совет Республиканского конкурса инновационных проектов.
В текущем году выбранные бизнес-планы будут участвовать в новом конкурсе. Средства на их реализацию выделяются Белорусским инновационным фондом.
Напомним, в декабре 2018 года проект Тимофея Стамбовского и его учителя по физике Дмитрия Валерьевича Чернова «Интерактивный STEM-учебник по физике» стал победителем Республиканского конкурса молодёжных инновационных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса».
Приложение случчан рассчитано на учеников седьмых и девятых классов, оно помогает наглядно и просто при помощи робота объяснить законы физики.
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Проект ученика средней школы №11 города Слуцка Тимофея Стамбовского вошёл в число проектов, отобранных для предоставления средств на разработку бизнес-планов. Об...
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