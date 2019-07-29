ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект слуцкого школьника получит средства на бизнес-план от Белорусского инновационного фонда

30.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Проект слуцкого школьника получит средства на бизнес-план от Белорусского инновационного фонда

    Тимофей на награждении конкурса «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». Фото: СОШ №11

Проект ученика средней школы №11 города Слуцка Тимофея Стамбовского вошёл в число проектов, отобранных для предоставления средств на разработку бизнес-планов. Об этом SG сообщили в администрации учреждения образования.

Соответствующее решение принял Совет Республиканского конкурса инновационных проектов.

В текущем году выбранные бизнес-планы будут участвовать в новом конкурсе. Средства на их реализацию выделяются Белорусским инновационным фондом.

Напомним, в декабре 2018 года проект Тимофея Стамбовского и его учителя по физике Дмитрия Валерьевича Чернова «Интерактивный STEM-учебник по физике» стал победителем Республиканского конкурса молодёжных инновационных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса».

Приложение случчан рассчитано на учеников седьмых и девятых классов, оно помогает наглядно и просто при помощи робота объяснить законы физики.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект ученика средней школы №11 города Слуцка Тимофея Стамбовского вошёл в число проектов, отобранных для предоставления средств на разработку бизнес-планов. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скарбы Гродзеншчыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика