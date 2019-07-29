Проект слуцкого школьника получит средства на бизнес-план от Белорусского инновационного фонда

Источник материала: Слуцк Город





Тимофей на награждении конкурса «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». Фото: СОШ №11

Проект ученика средней школы №11 города Слуцка Тимофея Стамбовского вошёл в число проектов, отобранных для предоставления средств на разработку бизнес-планов. Об этом SG сообщили в администрации учреждения образования.

Соответствующее решение принял Совет Республиканского конкурса инновационных проектов.

В текущем году выбранные бизнес-планы будут участвовать в новом конкурсе. Средства на их реализацию выделяются Белорусским инновационным фондом.

Напомним, в декабре 2018 года проект Тимофея Стамбовского и его учителя по физике Дмитрия Валерьевича Чернова «Интерактивный STEM-учебник по физике» стал победителем Республиканского конкурса молодёжных инновационных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса».

Приложение случчан рассчитано на учеников седьмых и девятых классов, оно помогает наглядно и просто при помощи робота объяснить законы физики.



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