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Внимание! Опасный карантинный вредитель: американская белая бабочка

30.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Впервые на территории Республики Беларусь в населенных пунктах Наровлянского и Брагинского районов Гомельской области выявлен опасный карантинный объект – американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) (далее АББ).

Внимание! Опасный карантинный вредитель: американская белая бабочка

Американская белая бабочка повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений (в их числе шелковица, клен ясенелистный, яблоня, слива, алыча), снижая их устойчивость к факторам внешней среды, замедляя прирост древостоя, и, приводя к потере насаждениями декоративного, рекреационного и эстетического значения.


Внимание! Опасный карантинный вредитель: американская белая бабочка

Бабочки вредителя белоснежные с шелковистым отливом, иногда с темными точками. Размах крыльев 25-35 мм. Отродившиеся гусеницы светло-желтые. С каждой последующей линькой окрас гусеницы становится более темным, по бокам её тела проходит полоса лимонно-жёлтого цвета. Длина взрослой гусеницы – 30-40 мм. Гусеница сильно опушена длинными волосками. Куколка темно-коричневая в рыхлом паутинном коконе.


Внимание! Опасный карантинный вредитель: американская белая бабочка

Характерный признак, по которому можно обнаружить вредителя – паутинные гнезда с колониями гусениц. Гнезда разрастаясь, могут достигать размера 1-1,5м, часто паутиной оплетены целые деревья. Обнаруженные гнёзда с гусеницами необходимо срезать и сжигать на месте.

ВНИМАНИЕ!

В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год представляет большую опасность для лиственных насаждений!

С целью оперативного проведения карантинных фитосанитарных мер по локализации и ликвидации очага необходимо срочно сообщать при обнаружении насекомых схожих по внешним признакам с американской белой бабочкой в государственное учреждение «Осиповичская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» по телефонам: 57-6-94, 52-4-92, 57-6-98

 
 
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Впервые на территории Республики Беларусь в населенных пунктах Наровлянского и Брагинского районов Гомельской области выявлен опасный карантинный объект –...
 
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