Осиповичский РОВД проводит специальное комплексное мероприятие «Быт»

Источник материала: Асiповiцкi край

В целях улучшения оперативной обстановки и принятия дополнительных мер, направленных на профилактику преступлений против жизни и здоровья граждан в сфере семейно-бытовых отношений, привлечения внимания широких слоев населения к проблемам насилия, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в решении задач по минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве на территории Осиповичского района в период времени с 09-00 29 июля до 09-00 03 августа 2019 года проводится специальное комплексное мероприятие «Быт».

В решении проблем насилия в семье Вам помогут:

Правоохранительные органы. Если Вы подверглись семейной жестокости, обратитесь в правоохранительные органы по телефону 102. Психологи и юристы бесплатной горячей телефонной линии для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00, позвонить можно из любой точки Республики. Помощь оказывается анонимно и бесплатно. Осиповичский территориальный центр социального обслуживания населения. В штате центров имеются психологи, специалисты по социальной работе, которые могут разобраться в сложившейся ситуации. Расположен по адресу: г. Осиповичи, ул. Дмитриева, д. 8, тел. 56-2-38. Медицинские учреждения. Если Вы пострадали от физического насилия, обратитесь за медицинской помощью и зафиксируйте побои. Общественные объединения. Окажут Вам психологическую, социальную и юридическую помощь.

Кроме этого, ПРОСИМ сообщить о местах расположения «точек» незаконного изготовления, хранения либо сбыта спиртосодержащей (алкогольной) продукции. Они одна из причин пьянства, которое вызывает насилие, распад семей, материнские и детские слёзы.

«Горячая линия» Осиповичского РОВД тел. 102; МТС 7461018; VеIcom 6160449 Телефоны работают круглосуточно. Анонимность гарантируем.

ООПП Осиповичского РОВД.