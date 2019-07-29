ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осиповичский РОВД проводит специальное комплексное мероприятие «Быт»

30.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

В целях улучшения оперативной обстановки и принятия дополнительных мер, направленных на профилактику преступлений против жизни и здоровья граждан в сфере семейно-бытовых отношений, привлечения внимания широких слоев населения к проблемам насилия, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в решении задач по минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве на территории Осиповичского района в период времени с 09-00 29 июля до 09-00 03 августа 2019 года проводится специальное комплексное мероприятие «Быт».

Осиповичский РОВД проводит специальное комплексное мероприятие «Быт»

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

В решении проблем насилия в семье Вам помогут:

  1. Правоохранительные органы. Если Вы подверглись семейной жестокости, обратитесь в правоохранительные органы по телефону 102.
  2. Психологи и юристы бесплатной горячей телефонной линии для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00, позвонить можно из любой точки Республики. Помощь оказывается анонимно и бесплатно.
  3. Осиповичский территориальный центр социального обслуживания населения. В штате центров имеются психологи, специалисты по социальной работе, которые могут разобраться в сложившейся ситуации. Расположен по адресу: г. Осиповичи, ул. Дмитриева, д. 8, тел. 56-2-38.
  4. Медицинские учреждения. Если Вы пострадали от физического насилия, обратитесь за медицинской помощью и зафиксируйте побои.
  5. Общественные объединения. Окажут Вам психологическую, социальную и юридическую помощь.

Кроме этого, ПРОСИМ сообщить о местах расположения «точек» незаконного изготовления, хранения либо сбыта спиртосодержащей (алкогольной) продукции. Они одна из причин пьянства, которое вызывает насилие, распад семей, материнские и детские слёзы.

«Горячая линия» Осиповичского РОВД

тел. 102; МТС 7461018; VеIcom 6160449

Телефоны работают круглосуточно.

Анонимность гарантируем.

ООПП Осиповичского РОВД.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях улучшения оперативной обстановки и принятия дополнительных мер, направленных на профилактику преступлений против жизни и здоровья граждан в сфере...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект слуцкого школьника получит средства на бизнес-план от Белорусского инновационного фонда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика