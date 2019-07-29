|
Осиповичский РОВД проводит специальное комплексное мероприятие «Быт»
30.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В целях улучшения оперативной обстановки и принятия дополнительных мер, направленных на профилактику преступлений против жизни и здоровья граждан в сфере семейно-бытовых отношений, привлечения внимания широких слоев населения к проблемам насилия, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в решении задач по минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве на территории Осиповичского района в период времени с 09-00 29 июля до 09-00 03 августа 2019 года проводится специальное комплексное мероприятие «Быт».
В решении проблем насилия в семье Вам помогут:
Кроме этого, ПРОСИМ сообщить о местах расположения «точек» незаконного изготовления, хранения либо сбыта спиртосодержащей (алкогольной) продукции. Они одна из причин пьянства, которое вызывает насилие, распад семей, материнские и детские слёзы.
«Горячая линия» Осиповичского РОВД
тел. 102; МТС 7461018; VеIcom 6160449
Телефоны работают круглосуточно.
Анонимность гарантируем.
ООПП Осиповичского РОВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях улучшения оперативной обстановки и принятия дополнительных мер, направленных на профилактику преступлений против жизни и здоровья граждан в сфере...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)