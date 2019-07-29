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В Минске самокатчик ехал по проезжей части на скорости 75 км/ч

30.07.2019 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на Орловской зафиксировали на проезжей части самокат, который ехал со скоростью 75 км/ч. Подробности рассказали в организации «Безопасные дороги Беларуси», которая занимается фиксацией нарушений на дорогах.


Фото: Совместное закрытое акционерное общество «Безопасные дороги Беларуси»

В районе Орловской, 80 19 июля в 21.04 зафиксировали электросамокат, на котором ехал человек со скоростью 75 км/ч. Максимальная допустимая скорость на данном участке дороги 60 км/ч.

— По причине отсутствия государственного регистрационного знака данная информация была передана в органы внутренних дел особым порядком, — рассказали в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»

По словам сотрудников организации, превышение скорости электросамокатом зафиксировали впервые.

Заметим, что подобный случай уже Минска (видео)">наблюдали другие водители. Мужчина ехал на электросамокате по оживленной улице Минска, по словам очевидцев, со скоростью 90 км/ч.


Открыть/скачать видео (5.18 МБ)
 
Теги: Минск
 
 
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Превышение скорости электросамокатом зафиксировали впервые.
 
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