В ГАИ пояснили, почему оценивают степень опьянения не так, как медики

Источник материала: Tut.by

«Мы предложили определенные изменения, но эти вопросы еще будут обсуждаться», — рассказал сегодня на круглом столе начальник ГАИ Минска Вадим Гаркун о планируемом ужесточении наказания для пьяных водителей. Он также пояснил, почему градация ответственности, предложенная ГАИ, отличается от градации, которую для определения степени опьянения используют медики.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным ГАИ в последние 10 лет снизилась общая аварийность, в том числе меньше стало и «пьяных» ДТП. В основном на это повлияло ужесточение ответственности.

— Если до 2006 года за управление транспортом в нетрезвом водитель мог отделаться штрафом, который был сопоставим со средней зарплатой, то в последующие годы и сейчас водителей лишают прав, налагают большой штраф. Нарушил повторно — наступает уголовная ответственность и конфисковывают авто, — напомнил начальник ГАИ Минска Вадим Гаркун.

Однако главный гаишник столицы отметил, что меняется и сознание людей: с каждым годом все больше автомобилистов считают для себя правильным не садиться за руль, даже если было выпито небольшое количество спиртного.

По статистике ГАИ Минска в 2006 году за управление авто в нетрезвом виде было задержано около 8000 водителей, 72 из них совершили ДТП, в которых пострадали люди. В 2018 году инспекторы задержали 2347 водителей, по винен которых произошло 16 аварий с пострадавшими. В Минской области за 6 месяцев текущего года задержали 1817 нетрезвых водителей, 85% из них ехали на личном транспорте. Из этого числа 74 водителя оказались повторниками.

— К нам в дежурную часть поступает около десяти звонков в сутки: люди сообщают, что за рулем пьяный водитель, или подозревают, что он может быть пьяным. Звонят даже сами автомобилисты, которые едут в соседнем ряду и заметили, что рядом едущий водитель ведет себя как-то подозрительно, — рассказал Вадим Гаркун.

Понятно что ГАИ работает не только по сигналам граждан — они сами проводят профилактические мероприятия, на которых выявляют таких автомобилистов. Например, в последние выходные на МКАД, там, где заужение проезжей части, инспекторы проводили «фильтр», в результате которого с пятницы на субботу в Московском районе менее чем за четыре часа задержали четыре пьяных водителя и 12 — без прав. С субботы на воскресенье в Заводском районе эта статистика умножилась на два: 6 пьяных водителей и 14 бесправников.

На учете в уголовно-исполнительной инспекции Минска стоит 900 человек, которые были лишены водительских прав, в т.ч. и за пьяное вождение. За 6 месяцев прошлого года было заведено 55 уголовных дел за управление транспортом повторно, за такой же период текущего года — 45 человек уголовных дел.

Вадим Гаркун убежден, что сегодня белорусы поддержат предложение ГАИ ввести градацию по степени опьянения и ужесточить ответственность за управление автомобилем пьяными водителями.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, градация предлагается разделить на две ступени:

первая ступень — если в крови водителя от 0,3 до 0,79 промилле алкоголя. Для этой категории нарушителей предлагается увеличить штраф до 100 БВ. Срок лишения права управления оставить тем же — 3 года;

вторая ступень — если в крови водителя содержится от 0,8 промилле и более. Таким людям будет грозить штраф в 200 базовых величин (5100 рублей) и лишение прав на 5 лет.

Эта градация отличается от той, по которой состояние нетрезвого человека оценивают медики:

от 0,3 до 1,5 промилле — легкое опьянение;

от 1,5 до 2,5 промилле — опьянение средней степени;

от 2,5 до 3,0 промилле — сильное опьянение;

от 3,0 до 5,0 промилле — тяжелое отравление алкоголем, которое может привести к смерти.

— Врачи оценивают состояние человека исходя из опасности для жизни человека, а ГАИ — исходя из того, как степень опьянения влияет на управление транспортом, на создание безопасных условий для окружающих, — сказал Вадим Гаркун.

Известно, что Генпрокуратура также предлагала внести изменения в статьи Уголовного, Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, которые касаются пьяных водителей:

ужесточить наказание за «пьяные» ДТП с последствиями. Речь идет о нарушении правил безопасности или ПДД, которые повлекли смерть человека или тяжкие телесные повреждения (ч. 4 ст. 316 и ч. 4 ст. 317 УК);

увеличить срок дополнительного наказания для пьяных водителей-повторников. Вне зависимости от того, произошло ДТП или нет, таких лиц предлагают лишать водительских прав на срок до 8 лет;

за «пьяную езду» (ст. 18.16 КоАП РБ), а также за управление транспортным средством без прав (ст. 18.19 КоАП РБ) кроме административного взыскания налагать арест на авто виновного лица.

Однако предложенные меры еще не окончательные: свое мнение в этих вопросах должны высказать все заинтересованные ведомства, после чего изменения будут обсуждаться на сессии Палаты представителей, возможно они будут заслушаны уже этой осенью. Предполагается, что изменения будут также вынесены на общественное обсуждение.