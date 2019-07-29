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В ГАИ пояснили, почему оценивают степень опьянения не так, как медики
Источник материала: Tut.by
«Мы предложили определенные изменения, но эти вопросы еще будут обсуждаться», — рассказал сегодня на круглом столе начальник ГАИ Минска Вадим Гаркун о планируемом ужесточении наказания для пьяных водителей. Он также пояснил, почему градация ответственности, предложенная ГАИ, отличается от градации, которую для определения степени опьянения используют медики.
По данным ГАИ в последние 10 лет снизилась общая аварийность, в том числе меньше стало и «пьяных» ДТП. В основном на это повлияло ужесточение ответственности.
— Если до 2006 года за управление транспортом в нетрезвом водитель мог отделаться штрафом, который был сопоставим со средней зарплатой, то в последующие годы и сейчас водителей лишают прав, налагают большой штраф. Нарушил повторно — наступает уголовная ответственность и конфисковывают авто, — напомнил начальник ГАИ Минска Вадим Гаркун.
Однако главный гаишник столицы отметил, что меняется и сознание людей: с каждым годом все больше автомобилистов считают для себя правильным не садиться за руль, даже если было выпито небольшое количество спиртного.
— К нам в дежурную часть поступает около десяти звонков в сутки: люди сообщают, что за рулем пьяный водитель, или подозревают, что он может быть пьяным. Звонят даже сами автомобилисты, которые едут в соседнем ряду и заметили, что рядом едущий водитель ведет себя как-то подозрительно, — рассказал Вадим Гаркун.
Понятно что ГАИ работает не только по сигналам граждан — они сами проводят профилактические мероприятия, на которых выявляют таких автомобилистов. Например, в последние выходные на МКАД, там, где заужение проезжей части, инспекторы проводили «фильтр», в результате которого с пятницы на субботу в Московском районе менее чем за четыре часа задержали четыре пьяных водителя и 12 — без прав. С субботы на воскресенье в Заводском районе эта статистика умножилась на два: 6 пьяных водителей и 14 бесправников.
Вадим Гаркун убежден, что сегодня белорусы поддержат предложение ГАИ
Напомним, градация предлагается разделить на две ступени:
Эта градация отличается от той, по которой состояние нетрезвого человека оценивают медики:
от 0,3 до 1,5 промилле — легкое опьянение;
— Врачи оценивают состояние человека исходя из опасности для жизни человека, а ГАИ — исходя из того, как степень опьянения влияет на управление транспортом, на создание безопасных условий для окружающих, — сказал Вадим Гаркун.
Известно, что Генпрокуратура также предлагала внести изменения в статьи Уголовного, Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, которые касаются пьяных водителей:
Однако предложенные меры еще не окончательные: свое мнение в этих вопросах должны высказать все заинтересованные ведомства, после чего изменения будут обсуждаться на сессии Палаты представителей, возможно они будут заслушаны уже этой осенью. Предполагается, что изменения будут также вынесены на общественное обсуждение.
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По статистике ГАИ Минска, в 2006 году за управление авто в нетрезвом виде было задержано около 8000 водителей, в 2018 году - 2347 водителей.
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