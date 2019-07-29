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Очередной смертный приговор вынесен в Беларуси

30.07.2019 15:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Беларуси вынесен второй за 2019 год смертный приговор, сообщает правозащитный центр "Весна".

"Как стало известно правозащитникам, 30 июля Витебский областной суд вынес очередной смертный приговор - Виктору Павлову, которого обвиняли в убийстве двух пенсионерок",  – говорится в сообщении центра.

Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в одной из деревень Витебского района. Пятидесятилетний Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионеркам и сильно их избил. При этом похитил деньги и несколько бутылок вина. Тела женщин были найдены через несколько дней.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2018 году в Беларуси было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

В 2019 году к высшей мере наказания был приговорен один человек, приведен в исполнение также один приговор.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

 
 
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В Беларуси вынесен второй за 2019 год смертный приговор, сообщает правозащитный центр "Весна". "Как стало известно правозащитникам, 30 июля Витебский областной суд...
 
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