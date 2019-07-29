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Коммунальщики рассказали, сколько стоит капремонт: жильцы оплачивают лишь 30% затрат

30.07.2019 15:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Коммунальщики рассказали, сколько стоит капремонт: жильцы оплачивают лишь 30% затрат

По итогам 2018 года средняя стоимость 1 кв. м капремонта составила 164 рубля. В первом полугодии 2019 года – около 170 рублей. Доля отчислений жильцов в общем объеме расходов составляет около 30%, сообщает агентство «Минск-Новости».

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы компенсировать всю стоимость капремонта, за него пришлось бы заплатить в 3 раза больше.
 
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