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Коммунальщики рассказали, сколько стоит капремонт: жильцы оплачивают лишь 30% затрат
Источник материала: Myfin
По итогам 2018 года средняя стоимость 1 кв. м капремонта составила 164 рубля. В первом полугодии 2019 года – около 170 рублей. Доля отчислений жильцов в общем объеме расходов составляет около 30%, сообщает агентство «Минск-Новости».
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Чтобы компенсировать всю стоимость капремонта, за него пришлось бы заплатить в 3 раза больше.
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