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Президент Беларуси: «БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли»

30.07.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии должна обеспечить Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ходе реализации проекта говорили во Дворце Независимости. Его значимость Президент подчёркивал не раз. Это должно быть производство завтрашнего дня: экспортно ориентированное и импортозамещающее.

Президент Беларуси: «БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли»

Кроме того это положит начало развитию в стране биотехнологической отрасли. Здесь будет и база для подготовки специалистов. Создать не менее тысячи новых рабочих мест планируется в Пуховичском районе, где год назад уже начали возводить целый комплекс. Он будет включать 14 заводов. Их введут в три этапа.

Президент Беларуси: «БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Предполагается, что объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, как это практикуется во всем мире. И это обязательно надо делать. Нащупывая объемы сырья, которые мы можем закупить для этого предприятия (а это немалые объемы), и самое главное – реализация готового продукта. Поэтому наращивать производство надо постепенно.

До полного завершения строительства действующие заводы уже будут выпускать продукцию и приносить прибыль.

В следующем году по плану должны ввести в эксплуатацию комплекс комбикормовых заводов и зернохранилище, а в 2021-м предприятие заработает по всей технологической цепочке.

Президент Беларуси: «БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли»

Практически БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли, что больше всего меня и привлекает. Я уже говорил о высоких технологиях, и это не только IT-парк, не только космическая техника, которую мы научились производить, атомная электростанция, видите разные направления, но и биотехнологии.

Проект насколько важен, настолько этот проект и сложен. Поэтому прошу инициаторов детально и без прикрас доложить, во-первых, о ходе реализации инвестиционного проекта и проблемах, если они есть; во-вторых, о подготовке кадров к этой новой для нас биотехнологической отрасли и, в третьих, о перспективах реализации готовой продукции. Это важнейший вопрос. Все мы найдем – и сырье, и объект построим, все сделаем. Но главный вопрос – это реализация готовой продукции как внутри страны (потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции), так и за ее пределами.

Президент Беларуси: «БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли»

Проект предусматривает глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот. В год здесь намерены перерабатывать 250 тысяч тонн зерна.

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Это значит, что по итогу мы получим высокопродуктивные, высокотехнологичные и сбалансированные корма и кормовые добавки. Их будут поставлять в Россию, Украину, в страны Евросоюза и Китай. Экспортировать намерены около половины объема продукции.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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