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Под Слуцком поезд сбил сидевшего на путях 29-летнего парня

30.07.2019 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 июля около девяти вечера на перегоне Новодворцы – Слуцк был травмирован молодой человек.

Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, нетрезвый 29-летний житель Слуцка сидел на путях и не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист прибывающего поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Пострадавший с различными травмами доставлен в больницу.

Задержка движения поезда составила 14 минут.

На неделе в Борисовском районе под поезд попал житель Хотимска.

Мужчина стоял слишком близко к путям – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 29 июля около девяти вечера на перегоне Новодворцы – Слуцк был травмирован молодой человек. Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, нетрезвый...
 
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