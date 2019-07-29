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Под Слуцком поезд сбил сидевшего на путях 29-летнего парня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 июля около девяти вечера на перегоне Новодворцы – Слуцк был травмирован молодой человек.
Как
Пострадавший с различными травмами доставлен в больницу.
Задержка движения поезда составила 14 минут.
На неделе в Борисовском районе под поезд попал житель Хотимска.
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Новости Беларуси. 29 июля около девяти вечера на перегоне Новодворцы – Слуцк был травмирован молодой человек. Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, нетрезвый...
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