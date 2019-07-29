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Нужны только ноги и карта. Взгляните, какие забавные картинки рисует американец на пробежке

30.07.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже четыре года Ленни Моан из Сан-Франциско превращает свои регулярные пробежки в искусство, пишет The Guardian. Он тщательно выбирает маршрут, чтобы трек в итоге выглядел как узнаваемый рисунок — от кружки пива до портрета Фриды Кало.


Когда в моду вошли приложения для отслеживания маршрута пробежки, спортсмены стали обращать внимание на то, какую картинку напоминает их пробежка. «Это было что-то вроде теста Роршаха, — говорит Ленни. — Многие начали устраивать пробежки с треком в форме пениса. С этого все начиналось. Но я хотел заниматься чем-то более оригинальным».

Портрет Фриды Кало — это 46 км. На создание рисунка ушло шесть часов и восемь минут бега. Чем больше расстояние, тем большей точности изображения удается добиться, объясняет спортсмен.






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За четыре года Ленни Моан из Сан-Франциско научился превращать регулярные пробежки в искусство.
 
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