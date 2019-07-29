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Неймара больше не обвиняют в изнасиловании

30.07.2019 15:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бразильский футболист Неймар избежал уголовного наказания по делу о выдвинутых против него обвинений в изнасиловании. Напомним, в мае модель Нажила Триндади подала на звезду «Пари Сен-Жермен» заявление в полицию, однако в ходе расследования появились странные подробности, которые были не в пользу предполагаемой пострадавшей.



Сага по поводу обвинений нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании подошла к концу – футболист избежал наказания. Как сообщает интернет-портал Folha de Sao Paulo, правоохранительные органы сняли со звезды сборной Бразилии все подозрения и не стали выдвигать против него обвинение.

Таким образом, спустя несколько месяцев полиция окончательно установила, что Неймар не совершал никакого преступления против бразильской модели Нажилы Триндади.

Напомним, что в мае девушка обратилась в полицию Сан-Паулу после поездки в Париж, где встретилась с футболистом. Согласно показаниям Нажилы, она долгое время вела с Неймаром переписку в социальных сетях, а позднее приняла его предложение встретиться лично. 

Игрок оплатил ей перелет и проживание в одном из люксовых отелей столицы Франции, однако идиллия, как утверждает девушка, прошла быстро. Когда пара уединилась, то, по словам Триндади, футболист начал вести себя неадекватно и изнасиловал ее. 

Спустя некоторое время модель поменяла показания, заявив, что секс между ней и Неймаром был по взаимному согласию, а заявление она подала, поскольку он ее якобы ударил. Всему этому предшествовало появившееся в сети видео, на котором видно, как футболист обнимается с девушкой и ложится на кровать.

Запечатлено и то, как в один момент Триндади начинает кричать на Неймара и кидаться в него вещами, после чего ролик прерывается.


Несмотря на то, что полиция доказательств вины Неймара не нашла, защита Нажилы уверена – дело еще не закрыто. По словам адвоката девушки Косме Араужо, представители Триндади рассчитывают обратиться в прокуратуру, чтобы «потребовать более тщательной проверки дела». Прокуратура может обжаловать данное решение в течении 15 дней.

«Мы все еще надеемся на прокурора. У нас есть вера в судебную систему», — приводит слова правозащитника UOL.

Футболист изначально заявил, что все обвинения против него являются фальшивыми, а выдвигают их мошенники. Неймар и его представители выпустили заявление, в котором рассказали, что незадолго до обращения Триндади в полицию ее адвокат связывался с футболистом и требовал деньги за молчание девушки. 

Нажила утверждала, что у нее есть видео, которое доказывает вину бразильца, однако правоохранительным органам его так и не предоставила.

Изначально девушка заявила, что ролик находится на ее планшете, а впоследствии и вовсе заявила о краже электронного устройства. Хозяин квартиры, откуда якобы был похищен планшет, опроверг кражу.

Нажила в итоге указала на своего адвоката, обвинив его в сокрытии улик.

Полиция в офисе юриста ни самого устройства, ни его следов так и не обнаружила, а ее уже бывший правозащитник Данило Гарсия де Андраде в итоге отказался от сотрудничества, сославшись на «неэтичную позицию Триндади, лишенную здравого смысла и правды». 

Болельщики Неймара и эксперты отметили, что во время допросов Нажила часто меняла показания и вела себя странно, что вполне подтверждает версию футболиста о вымогательстве.

В качестве доказательств своей невиновности Неймару пришлось опубликовать скриншоты переписки с Триндади в инстаграме. Руководство социальной сети в итоге удалило пост, поскольку в нем содержались материалы интимного характера, однако перед частью общества футболист совесть очистил.


Это дало свои плоды, поскольку в середине июля полиция Сан-Паулу открыло дело уже против Триндади – правоохранители подозревают модель в мошенничестве и вымогательствах.

Расследование не только не установило вину Неймара, но и выяснило, что Нажима при пособничестве своего адвоката могла вымогать деньги у Неймара в обмен на улики. Сейчас расследование по этому делу продолжается.

Адвокат девушки Араужо не так давно выступил с заявлением в прессе, где рассказал, что его подзащитную «считают монстром, преступницей и злодейкой». По словам юриста, дошло до того, что девушка боится выходить на улицу, опасаясь за свою жизнь.

Ненависть бразильцев и персональных поклонников Неймара к Триндади связана еще и с тем, что многие считают ее виновной в пропуске футболистом домашнего Кубка Америки-2019.

Во время тренировочных сборов сборной Бразилии Неймара отвлекали от подготовки к турниру, вызывая на допросы. А в товарищеском матче он, играя в состоянии стресса, получил серьезную травму, из-за чего не смог принять участие в соревнованиях.

Высока вероятность, что этим летом Неймар покинет «ПСЖ». Бразилец отчаянно хочет вернуться в свой бывший клуб — «Барселону», но в каталонском клубе сомневаются по поводу его кандидатуры. Что ж, после снятия обвинений в изнасиловании шансы форварда вновь сыграть в сине-гранатовой футболке повысились.
 
 
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Бразильский футболист Неймар избежал уголовного наказания по делу о выдвинутых против него обвинений в изнасиловании. Напомним, в мае модель Нажила Триндади...
 
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