Расстрелять! Убийце двух бабушек-сестер вынесли приговор

Витебская Весна ", прокурор Виталий Сузанский обратил внимание, что убийство было совершено лицом, уже ранее совершавшим убийство, и это есть отягчающий фактор. В понедельник гособвинитель запросил для него высшую меру наказания - расстрел. Как сообщает "", прокуроробратил внимание, что убийство было совершено лицом, уже ранее совершавшим убийство, и это есть отягчающий фактор.





Предварительное следствие инкриминировало Павлову еще и разбой (ч.3 ст. 207 УК), но прокурор предложил переквалифицировать действия обвиняемого на ч.2 ст. 205 УК (Кража).





Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в деревне Присушино Витебского района. Пятидесятилетний Виктор Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионеркам и сильно их избил. При этом похитил деньги и несколько бутылок вина. Через несколько дней женщины были найдены мертвыми.





Обвинитель посчитал вину Павлова доказанной. Действия Павлова были квалифицированы прокурором как "особо опасный рецидив преступления".





Учитывая все обстоятельства дела, прокурор запросил применить в отношении обвиняемого исключительную меру наказания - расстрел (ч.2 ст.139 Уголовного кодекса).





В свою очередь, адвокат Павлова убеждала судебную коллегию (председательствует судья Евгений Давлюд), что убийство произошло в результате ссоры и было спровоцировано одной из женщин, которая якобы оскорбляла обвиняемого, так как имела претензии к качеству построенного им сарая.





По мнению защитника, цели убивать женщин обвиняемый не имел - просто пришел купить вина, которым торговали женщины.





В своей речи адвокат обратила также внимание на смягчающие обстоятельства: ее подзащитный сотрудничал со следствием, написал явку с повинной, раскаялся. Защитник просила суд дать мужчине еще один шанс на исправление и не применять к нему исключительную меру наказания.





В последнем слове обвиняемый выразил сожаление и раскаяние за содеянное, также попросил суд не применять к нему высшую меру.





Однако суд принял сторону обвинения.





Ранее в этом году 9 января уже был озвучен смертный приговор жителю Бобруйска Александру Осиповичу. Его обвинили в двойном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах и также приговорили к смертной казни.