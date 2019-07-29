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Бродил по лесу три дня без еды и воды. На болоте под Могилёвом спасли дедушку
Источник материала: Партизан
Второй день рождения в 83 года. Пенсионер из Могилёва провёл в болоте три дня и выжил.
83-летний мужчина вышел из своего дома в областном центре ещё пять дней назад. Как оказался у пойменного луга в Кличевском районе, ещё предстоит выяснить.
Пенсионер бродил по неизвестной местности три дня без еды, воды и связи. У пожилого мужчины отказали ноги, и он уже не смог выбраться самостоятельно.
Пропавшего дедушку 30 июля нашли правоохранители и спасатели. На месте ему оказали первую помощь и передали медикам для более детального обследования.
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Второй день рождения в 83 года. Пенсионер из Могилёва провёл в болоте три дня и выжил.
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