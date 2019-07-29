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На суперавианосец США ставят летную палубу

30.07.2019 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военно-морской флот США опубликовал видео, на котором можно видеть, как на суперавианосце США CVN 79 «Джон Фицджеральд Кеннеди» устанавливают последнюю секцию летной палубы. Об этом пишет Defence Blog.

В сообщении утверждается, что новейший корабль Соединенных Штатов построен с широким применением трансформирующих методов строительства. Установка последней части летной палубы весом 780 тонн является «еще одним примером успешности новых методов американского кораблестроения».

Суперавианосец длиной более 300 метров строится с использованием цифровых инструментов, что позволяет затрачивать на манипуляции намного меньше человеко-часов, чем у первого корабля этого класса, «Джеральд Р. Форд».

Над авианосцем работают более чем 3200 кораблестроителей, действия которых обеспечивают около 2000 сотрудников поддержки. В четвертом квартале «Джон Кеннеди» будет спущен на воду и перейдет из сухого дока к причалу, в конце года кораблю предстоит крещение.

 
 
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«Джон Ф. Кеннеди» станет вторым новейшим авианесущим кораблем в американском флоте.
 
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