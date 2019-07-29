|
На суперавианосец США ставят летную палубу
Источник материала: Tut.by
Военно-морской флот США опубликовал видео, на котором можно видеть, как на суперавианосце США CVN 79 «Джон Фицджеральд Кеннеди» устанавливают последнюю секцию летной палубы. Об этом
В сообщении утверждается, что новейший корабль Соединенных Штатов построен с широким применением трансформирующих методов строительства. Установка последней части летной палубы весом 780 тонн является «еще одним примером успешности новых методов американского кораблестроения».
Суперавианосец длиной более 300 метров строится с использованием цифровых инструментов, что позволяет затрачивать на манипуляции намного меньше человеко-часов, чем у первого корабля этого класса, «Джеральд Р. Форд».
Над авианосцем работают более чем 3200 кораблестроителей, действия которых обеспечивают около 2000 сотрудников поддержки. В четвертом квартале «Джон Кеннеди» будет спущен на воду и перейдет из сухого дока к причалу, в конце года кораблю предстоит
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Джон Ф. Кеннеди» станет вторым новейшим авианесущим кораблем в американском флоте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)