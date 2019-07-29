В Беларуси произошел сбой в работе Webmoney. Трудности продолжаются несколько дней

Источник материала: Tut.by

В Беларуси произошел сбой в работе системы Webmoney. «С субботы не проходят платежи и не пополняются счета», — сообщил один из читателей. В Технобанке, который обеспечивает в нашей стране ввод и вывод средств через Webmoney, пояснили причины сбоев.





«В связи с проведением технологических работ с 26 июля пополнение WMB кошельков через СОУ ЕРИП временно не доступно. О возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительною, — уточнили в Технобанке. — В настоящий момент доступно пополнение WMB кошельков с помощью кретч-карт WMB».

В банке рассказали, что после окончания работ суммы, которые «застряли», будут зачислены на кошелек.