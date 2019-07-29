Источник материала: Пинский Вестник

С 01.08.2019 в связи с необходимостью обеспечения транспортным сообщением жителей г. Пинска, проживающих по улицам Студенческой, Клещева, Гуренковой, Рокоссовского, с Пинской центральной поликлиникой в схему движения автобусов регулярного городского маршрута № 29 вносятся изменения.

Автобус будет осуществлять движение по следующей схеме: оп «Альбрехтово» – ул. Иркутско-Пинской Дивизии – ул. К. Маркса – ул.Интернациональная – ул.Студенческая – ул. Гуренковой – ул. Клещева – ул. Центральная – ул. Рокоссовского – ул. Партизанская – ул. Иркутско-Пинской Дивизии – оп «Альбрехтово». Исключаются из обслуживания следующие остановочные пункты: «Центральная больница», «ОАО «Полесье», «Центральная», «Детская больница», «Педколледж» в прямом и обратном направлении.

Новое расписание движения автобусов по вышеуказанному маршруту будет размещено на остановочных пунктах города и на сайте предприятия http://pinskap.by – 31.07.2019.

ОАО "Пинский автобусный парк"