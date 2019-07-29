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В схему движения автобусов регулярного городского маршрута № 29 вносятся изменения

30.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  С 01.08.2019 в связи с необходимостью обеспечения транспортным сообщением жителей г. Пинска, проживающих по улицам Студенческой, Клещева, Гуренковой, Рокоссовского, с Пинской центральной поликлиникой в схему движения автобусов регулярного городского маршрута № 29 вносятся изменения. 

  Автобус будет осуществлять движение по следующей схеме: оп «Альбрехтово» – ул. Иркутско-Пинской Дивизии – ул. К. Маркса – ул.Интернациональная – ул.Студенческая – ул. Гуренковой – ул. Клещева – ул. Центральная – ул. Рокоссовского – ул. Партизанская – ул. Иркутско-Пинской Дивизии –    оп «Альбрехтово». Исключаются из обслуживания следующие остановочные пункты: «Центральная больница», «ОАО «Полесье», «Центральная», «Детская больница», «Педколледж» в прямом и обратном направлении.      

  Новое расписание движения автобусов по вышеуказанному маршруту будет размещено на остановочных пунктах города и на сайте предприятия http://pinskap.by – 31.07.2019.

  ОАО "Пинский автобусный парк"

 
 
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  С 01.08.2019 в связи с необходимостью обеспечения транспортным сообщением жителей г. Пинска, проживающих по улицам Студенческой, Клещева, Гуренковой, Рокоссовского,...
 
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