Минчанка «заработала» $50 тыс, меняя внешность в мобильном приложении

Источник материала: KYKY

В Минске задержали 44-летнюю женщину: ее подозревают в мошенничестве. Она обманывала на деньги весьма прогрессивными методами: например, меняла лицо в мобильных приложениях, «становясь» мужчиной. Об этом сообщают Следственный комитет и пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram-каналах.

Женщина искала в интернете сведения о людях с заболеваниями. Собрав информацию, она выходила на связь с жертвами. Вероятно, минчанка жаловалась на те же проблемы, с которыми жили ее собеседники. Она просила денег, чтобы справиться с раком, уехать на заработки или купить бытовую технику. В переписке она представлялась как мужчиной, так и женщиной. Некоторых она убеждала, что работает в посольстве Беларуси в Латвии.

Схема работала в течение года. Женщина общалась с людьми либо в мессенджерах, либо при личной встрече. По данным СК, за это время она получила 18 тысяч рублей, 2,1 тысячи долларов и 38 тысяч евро (то есть 51,2 тысячи долларов). На минчанку завели уголовное дело о мошенничестве. Это чревато ей сроком колонии до десяти лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.