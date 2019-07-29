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Фейковая блондинка Соболенко и Шарапова на пляже. Лучшее из Instagram спортсменов

30.07.2019 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Красивые пары, стройные фигуры и немного юмора. Лучшее из инстаграма спортсменов — в очередной подборке SPORT.TUT.BY.

На этой неделе в спорте замечены сразу несколько именинников.

29 июля свой 31-й день рождения отпраздновал весельчак и олимпийский чемпион из Норвегии Тарьей Бё.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от gitasimonsen (@gitasimonsen) 29 Июл 2019 в 3:14 PDT

Дальше эстафету подхватила лидер женской сборной Беларуси Ирина Кривко, которой сегодня (30 июля) стукнуло 28. Кстати, по ссылке — ее свежее большое интервью!

А следом за ней уже завтра будет задувать свечи на торте теннисистка Виктория Азаренко. Экс-первой ракетке мира, на минуточку, исполнится 30!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 25 Июл 2019 в 9:57 PDT

Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко запостила в инстаграм фото в образе блондинки. Комментаторы уже начали рассыпаться в комплиментах, но Арина быстро призналась: это фейк.

Россиянка Мария Шарапова разместила пляжное фото. Правда, намекнула, что отдых уже закончился, «а из отпуска не вышла только сетка инстаграма».

Самый высокооплачиваемый российский хоккеист Артемий Панарин («тот самый, который подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и считает, что Путин «засиделся у власти») тем временем набирается сил перед сезоном в Питере.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alisa Znarok (@alisaznarok) 23 Июл 2019 в 7:04 PDT

А экс-гимнастка Ксения Санкович вместе с мужем посетила солнечный Баку. Избранник Ксении — россиянин Илья Попов. «Дружба народов… нет, любовь», — написала в инстаграме спортсменка.

Еще одна гимнастка Мелитина Станюта поделилась с фолловерами классным пополнением в своей обувной коллекции. Теперь в ее арсенале есть эксклюзивные кроссы с олимпийскими кольцами, фигуркой гимнастки и даже именем и фамилией самой спортсменки.

И под занавес — стильное семейной фото лучшего футболиста Беларуси Игоря Стасевича и его супруги Саши. Как говорится, когда красавчик не только на поле, но и в жизни.

 
 
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