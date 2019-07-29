Porsche представила новые купе и кабриолет 911 Carrera. Спорткары уже доступны к заказу и в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Семейство Porsche 911 восьмого поколения пополнилось базовыми версиями – 911 Carrera Coupe и Cabriolet. Оснащены модели трехлитровой оппозитной "шестеркой" с двумя турбинами, который развивает 385 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.





По сравнению с предшественником прирост мощности составляет 15 сил, но представленной осенью прошлого года модификации 911 Carrera S базовая версия спорткара уступает 65 сил и 80 Нм.





В "базе" у 911 Carrera предусмотрены новая медиасистема с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем, комплекс ездовой электроники с режимом Porsche Wet Mode, повышающим безопасность движения на мокром покрытии, и 19-дюймовые литые диски с шинами размерности 235/40 ZR спереди и 20-дюймовые диски на шинах 295/35 ZR сзади (у S-версии колеса на дюйм больше). На передней и задней оси установлены тормозные диски диаметром 330 мм с четырехпоршневыми суппортами, окрашенными в черный цвет.





Стандартная коробка передач – 8-ступенчатый "робот" PDK. До 100 км/ч купе 911 Carrera разгоняется за паспортные 4,2 секунды, кабриолет на 0,2 секунды медленнее, максимальная скорость – 293 км/ч и 291 км/ч соответственно. С опциональным пакетом Sport Chrono время набора первой "сотни" сокращается на 0,2 секунды.





Новые 911 Carrera Coupe и Cabriolet уже доступны к заказу и в нашей стране. Цены начинаются от 115 800 евро за купе и 131 300 евро за отрытую модификацию. В скором времени в продаже появятся и полноприводные версии спорткаров.