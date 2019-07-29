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Лучших лесорубов Брестчины определили в Пинске

30.07.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лучших вальщиков леса Брестчины определили во время областных соревнований «Лесоруб-2019», которые прошли на стадионе Пинского аграрного технологического колледжа.

Лучших лесорубов Брестчины определили в Пинске

Свое профессиональное мастерство здесь демонстрировали 15 команд: самых достойных делегировал каждый из 13-ти лесхозов области, еще две – кандидаты в национальную сборную и гости из Польши – выступали вне зачета. 

Лучших лесорубов Брестчины определили в Пинске

Профессионалы состязались в пяти конкурсах. Высокая скорость, хорошая сноровка, прекрасное знание инструмента требовались при замене цепи бензопилы, точность и твердость руки – при раскряжевке бревна комбинированным резом, умение совладать с нервами и ювелирное владение пилой – при точной раскряжевке.

Лучших лесорубов Брестчины определили в Пинске

Ничуть не меньшая виртуозность нужна была и в обрезке сучьев. Для этого, одного из самых зрелищных упражнений, каждому участнику было подготовлено персональное бревно, предварительно оцилиндрованное и оснащенное забитыми в него «сучьями».

Если учесть, что за команду выступали по четыре человека, несложно представить, какой колоссальный подготовительный труд пришелся на долю принимающей стороны – пинских лесоводов. Персональный ствол, установленный в специальный стакан, также предстояло спилить всем спортсменам. 

К слову, одной из особенностей нынешних соревнований стало проведение упражнения «валка дерева» не в естественных условиях лесосеки, а на специально обустроенной площадке – как и предусматривают международные стандарты. 

Лучших лесорубов Брестчины определили в Пинске

В этой, наиболее сложной операции, приходится учитывать множество факторов, даже направление ветра. Первыми, согласно жеребьевке, к ее выполнению приступают польские гости. При удачном раскладе здесь можно набрать едва ли не половину всех возможных балов. Но в случае неудачи можно столько же и потерять.

Как и в во всех упражнениях, судьями учитывается не только время, затраченное на выполнение задания, но и соблюдение техники безопасности, а также техника выполнения. 

Камиль Шармах своим результатом не вполне доволен: спиленный ствол хоть и упал в обозначенный специальными колышками коридор, но далековато от центра. Камиль приехал на соревнования из-под Гданьска, где он работает на частном предприятии и обучает профессии вальщика в Лесной школе. С белорусскими коллегами не раз встречался на международных турнирах и считает их сильными соперниками, у которых есть чему поучиться. 

Лучших лесорубов Брестчины определили в Пинске

Действительно, команда Министерства лесного хозяйства, которую представляли кандидаты в национальную сборную, в том числе победители прошлогоднего чемпионата мира, на всех этапах соревнований показала мастер-класс поистине мирового уровня.

По сумме баллов лучшими признаны лесорубы Телеханского лесхоза, где в бытность главным лесничим Почетного лесовода Ивана Алексеевича Кота давно сложилась сильная школа вальщиков. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись спортсмены из Ивацевичей, бронзовые награды достались пружанцам. 

В личном зачете третий результат показал Михаил Переходько из Телеханского лесхоза, вторым стал Сергей Ковалевич из Ивацевичского, а обошел всех соперников вальщик Телеханского лесхоза Анатолий Скурчик, за плечами которого эта победа уже не первая. Более десятка лет парень трудится в Клетнянском лесничестве, с производственными заданиями справляется наилучшим образом, исполнителен, дисциплинирован, рассказывают коллеги. Все эти качества ценит и супруга Наталья, лесовод местного питомника… 

Лучших лесорубов Брестчины определили в Пинске

И еще одно ноу-хау. Нынешний турнир положил начало традиции установления очередности проведения соревнований: в следующий раз их хозяином становится лесхоз, команда которого занимает последнее место и получает в качестве переходящего приза ржавую двуручную пилу, именуемую в народе «Дружба-2». Это, надеются в администрации Брестского ГПЛХО, для всех послужит хорошим стимулом к совершенствованию профессионального мастерства. К слову, следующий областной чемпионат примет Дрогичин. 

– Сегодня в лесхозах области трудится почти 600 вальщиков. Цель соревнований – повышение их профессионального мастерства, выявление лучших лесорубов, которые будут представлять Брестчину на республиканском уровне, а также популяризация профессии, по-прежнему остающейся в лесной отрасли самой травмоопасной, – отметил главный лесничий Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Александр Матюшевский. – Это занятие для настоящих мужчин.

Лучших лесорубов Брестчины определили в Пинске

Несмотря на то, что в лесном хозяйстве активно внедряется техника, примерно 45 процентов объемов древесины в стране заготавливается ручным способом – в лесу есть места, где не справится даже самый маневренный харвестер. По мнению специалистов Минлесхоза, профессия лесоруба будет жить как минимум еще лет 30.

 
 
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  Лучших вальщиков леса Брестчины определили во время областных соревнований «Лесоруб-2019», которые прошли на стадионе Пинского аграрного технологического...
 
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