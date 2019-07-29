Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах

Источник материала: Виртуальный Брест





Многие окружающие нас вещи кажутся привычными и порой сложно представить их иначе. Например, если окна, то прямоугольные и прозрачные. А дом и входная дверь — глухая цитадель, чтобы «враг не проник».

У хозяев этих коттеджей другое мнение о некоторых вещах и поэтому они подошли к обустройству своих домов нестандартно (с точки зрения определенных стереотипов). Как вам такие варианты (смотрите под спойлером)?