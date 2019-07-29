17-летняя Александра Мазунина опять пропала... Но теперь в Одессе

Источник материала: Виртуальный Брест

Правоохранительные органы Беларуси разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю Александру Мазунину, которая может быть в Одессе вместе с 18-летней Алиной Мигалюк. Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Репортер.





Приметы пропавшей: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые, возможно покрашены в другой цвет.

Из особых примет у деушки есть на предплечье левой руки с внутренней стороны синяя татуировка с букетом пионов.





Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, сообщить по тел.: (048) 779-45-35, 380995691326.