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17-летняя Александра Мазунина опять пропала... Но теперь в Одессе
30.07.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правоохранительные органы Беларуси разыскивают пропавшую
Приметы пропавшей: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые, возможно покрашены в другой цвет.
Из особых примет у деушки есть на предплечье левой руки с внутренней стороны синяя татуировка с букетом пионов.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, сообщить по тел.: (048) 779-45-35, 380995691326.
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Правоохранительные органы Беларуси разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю Александру Мазунину, которая может быть в Одессе вместе с 18-летней Алиной Мигалюк....
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