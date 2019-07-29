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17-летняя Александра Мазунина опять пропала... Но теперь в Одессе

30.07.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правоохранительные органы Беларуси разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю Александру Мазунину, которая может быть в Одессе вместе с 18-летней Алиной Мигалюк. Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Репортер.

17-летняя Александра Мазунина опять пропала... Но теперь в Одессе

Приметы пропавшей: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые, возможно покрашены в другой цвет.

Из особых примет у деушки есть на предплечье левой руки с внутренней стороны синяя татуировка с букетом пионов.

17-летняя Александра Мазунина опять пропала... Но теперь в Одессе

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, сообщить по тел.: (048) 779-45-35, 380995691326.

 
 
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  Правоохранительные органы Беларуси разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю Александру Мазунину, которая может быть в Одессе вместе с 18-летней Алиной Мигалюк....
 
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