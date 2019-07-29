Конкурс бизнес-идей завершен. Что предложили быховчане?

Источник материала: Маяк Преднепровья

С 11 апреля по 11 июля на территории пилотных районов в рамках Проекта ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь » проходил конкурс бизнес-идей.

12 пилотных районов, в том числе и Быховский, предлагали свои идеи для стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. Всего поступило 1869 заявок, из них 125 – по Быховскому району.

Как отметила региональный координатор Проекта по Быховскому району Светлана Биран, наибольшее количество предложений связано со сферой услуг (62%). В сфере производства — 30% заявок и 8% заявок связано с переработкой.

На территории района заявители предлагают реализовать идеи, связанные с досугом и развлечениями, общественным питанием, туризмом, дополнительным образованием. Наши бизнесмены также предложили идеи, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, производством мебели и сувенирной продукции, переработкой промышленных и пищевых отходов.

В ближайшее время заявки будут проанализированы экспертной группой, лучшие из них будут включены в районные планы развития малого и среднего предпринимательства.

В дальнейшем в рамках проекта запланировано оказание финансовой поддержки:

• бизнес-инкубаторам,

• стартапам и кластерным инициативам,

• организациям, заинтересованным стать поставщиками услуг по микрофинансированию,

• предприятиям, нацеленным на решение социально-значимых проблем.

Актуальную информацию о мероприятиях проекта можно найти на сайте Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/poverty_reduction/spring.html, а также на сайтах Могилевского областного исполнительного комитета http://mogilev-region.gov.by/page/78568-proekt-evropeyskogo-soyuza-i-proon-provodit-konkurs-biznes-idey, Быховского районного исполнительного комитета http://bykhov.gov.by/proon и районной газеты.

Роман МЕЛЬНИКОВ,

директор Местного фонда развития территорий Быховского района.