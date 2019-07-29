ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс бизнес-идей завершен. Что предложили быховчане?

30.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Конкурс бизнес-идей завершен. Что предложили быховчане?С 11 апреля по 11 июля на территории пилотных районов в рамках Проекта ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» проходил конкурс бизнес-идей.

12 пилотных районов, в том числе и Быховский, предлагали свои идеи для стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. Всего поступило 1869 заявок, из них 125 – по Быховскому району.

Как отметила региональный координатор Проекта по Быховскому району Светлана Биран, наибольшее количество предложений связано со сферой услуг (62%). В сфере производства — 30% заявок и 8% заявок связано с переработкой.

На территории района заявители предлагают реализовать идеи, связанные с досугом и развлечениями, общественным питанием, туризмом, дополнительным образованием. Наши бизнесмены также предложили идеи, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, производством мебели и сувенирной продукции, переработкой промышленных и пищевых отходов.

В ближайшее время заявки будут проанализированы экспертной группой, лучшие из них будут включены в районные планы развития малого и среднего предпринимательства.

В дальнейшем в рамках проекта запланировано оказание финансовой поддержки:

• бизнес-инкубаторам,
• стартапам и кластерным инициативам,
• организациям, заинтересованным стать поставщиками услуг по микрофинансированию,
• предприятиям, нацеленным на решение социально-значимых проблем.

Актуальную информацию о мероприятиях проекта можно найти на сайте Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/poverty_reduction/spring.html, а также на сайтах Могилевского областного исполнительного комитета http://mogilev-region.gov.by/page/78568-proekt-evropeyskogo-soyuza-i-proon-provodit-konkurs-biznes-idey, Быховского районного исполнительного комитета http://bykhov.gov.by/proon и районной газеты.

Роман МЕЛЬНИКОВ,
директор Местного фонда развития территорий Быховского района.

 

 

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11 апреля по 11 июля на территории пилотных районов в рамках Проекта ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне
 
Новости дня
Новости разные
 
17-летняя Александра Мазунина опять пропала... Но теперь в Одессе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика