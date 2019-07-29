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Замеры электромагнитного излучения вышки сотовой связи на Тихой

30.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинский райисполком стал инициатором замеров электромагнитного излучения базовой станции в Дзержинске.

Дзержинский райисполком стал инициатором замеров электромагнитного излучения базовой станции в Дзержинске и пригласил:

- Прокопчика Дениса Николаевича, начальника отдела архитектуры и строительства Дзержинского райисполкома;

- Авдееву Ольгу Владимировну, врача-гигиениста лаборатории физических факторов ГУ «Минский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья»;

- Антонюка Сергея Алексеевича, ведущего инженера электросвязи СООО «МобильныеТелеСистемы».

Замеры проводились прибором П3-41. Это измеритель электромагнитных полей радиочастотного диапазона от 0,01 МГц до 40 ГГц.

Измерения проводились на расстоянии 40 метров на прилегающей территории от вышки сотовой связи, а также на третьем и пятом этаже строящегося дома. Процедура замеров была строго соблюдена. Все результаты измерений были меньше нижнего предела диапазона измерения прибора — 0,26 мкВт/см² и не превышали предельно допустимый уровень 10 мкВт/см².

Любой желающий может ознакомится с протоколом испытаний, обратившись лично в ГУ «Минский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки, д. 9. Справки по телефону: +375 (17) 331-04-85.

Со слов специалиста, который проводил измерения и инженера мобильного оператора, причины опасения за свое здоровье беспочвенны. Строительство вышек сотовой связи не может противоречить нормам, которые установлены законодательством Республики Беларусь.


 
Теги: Минск
 
 
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Дзержинский райисполком стал инициатором замеров электромагнитного излучения базовой станции в Дзержинске.
 
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