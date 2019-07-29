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Изменения в Трудовом Кодексе

30.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Впервые Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Работа над документом велась два с половиной года. Федерация профсоюзов внесла более 40 предложений по изменению 30 статей.

Изменения в Трудовом Кодексе

В Трудовой кодекс теперь включена норма, которая гарантирует продление контракта на максимальный срок, если у человека нет взысканий. Наниматель будет иметь право при приёме на работу заключить контракт с работником сроком от года до пяти. По истечении года, если наниматель решил продолжить трудовые отношения с работником, не нарушающим производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, то должен предложить работнику продлить контракт до максимального пятилетнего срока, если тот согласен, или на срок, который хочет работник. Если пошёл второй пятилетний срок, то с добросовестным работником с его согласия заключается контракт сразу на три года или бессрочный трудовой договор.

  Лица пенсионного возраста при увольнении в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта смогут получать выходное пособие. На сегодняшний день, им, в отличие от других категорий работников, в этом праве отказано.

  Внесены нормы, не позволяющие взыскивать с работников штрафы, налагаемые на организацию.

  Согласно новой редакции Кодекса работники, выполняющие работы на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, будут иметь право на дополнительные социальные перерывы не только в зимние месяцы, но и в другое время года при среднесуточной температуре воздуха +10°C. А такая температура характерна, например, для ноября или марта.

  Неизменным останется пункт, согласно которому работника должны предупредить об изменении существенных условий труда за 30 дней. Изначально предполагалось, что этот срок сократят до семи дней.

  Сохранена норма, согласно которой профсоюзы имеют право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Это необходимо для того, чтобы в контракт были обязательно включены гарантии, предоставляемые работнику трудовым законодательством и коллективным договором.

  Принято дополнение, в соответствии с которым общая продолжительность простоев не может превышать суммарно шести месяцев в течение календарного года. Сейчас в течение года можно несколько раз объявлять простой и каждый раз он должен быть не более шести месяцев. Этим иногда злоупотребляют наниматели, а страдают работники, у которых на время простоя уменьшается оплата труда.

  Согласно новой редакции на всех работников будут распространяться положения коллективного договора о рабочем времени и времени отдыха, регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, системах, размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации заработной платы, охране труда, гарантиях и компенсациях, предоставляемых в соответствии с законодательством. Стороны (наниматель и профсоюз) наделяются правом предусмотреть в коллективном договоре порядок и условия распространения действия иных положений коллективного договора на работников, от имени которых он не заключался.

  При разработке законопроекта Федерация профсоюзов Беларуси заблокировала некоторые предложения нанимателей, которые значительно ухудшили бы положение работников. Например, наниматели выступали с предложением увеличить предельно допустимое количество сверхурочных работ в год, а также максимальную продолжительность рабочего дня с учётом сверхурочных работ. ФПБ выступила категорически против такого предложения, поскольку это могло привести к тому, что люди не успеют нормально отдохнуть и восстановиться после рабочего дня. Сегодня  максимально возможное количество сверхурочных работ — 10 часов в неделю, в год — 180 часов. В день с учётом сверхурочной работы — не более 12 часов. За каждый час сверхурочной работы кроме начисления заработной платы производится установленная доплата. Наниматели настаивали также на том, чтобы не устанавливать предельное количество дней неоплачиваемого или частично оплачиваемого отпуска для работников по причине временной остановки работы предприятия. ФПБ выступила против такой нормы, поскольку это могло привести к злоупотреблениям. И настояла, что это должно быть ограниченное количество времени.

  Документ вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования. То есть, фактически, с 2020 г. основные правила на рынке труда будут определяться уже новым Трудовым кодексом.

Пресс-служба Федерации профсоюзов.

 

 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Впервые Федерация профсоюзов Беларуси выступила...
 
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