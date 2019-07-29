Пока будет идти ремонт моста через Двину на Юбилейной, полочан призывают больше ходить пешком

Источник материала: Tut.by

В Полоцке изменится организация дорожного движения в связи с закрытием на капитальный ремонт моста через Западную Двину на улице Юбилейной, сообщают «Витебские вести».

Ожидается, что ремонт будет идти год и два месяца.

Финансируется объект за счет средств районного и республиканского бюджетов. Сейчас проводится тендер на выбор генерального подрядчика. Завершить торги необходимо к 16 августа, потом определят дату остановки движения на мосту.

Жители и гости Полоцка смогут пользоваться только одним мостом через Двину — на улице Богдановича. Ожидается, что транспортная нагрузка на него возрастет вдвое. Трафик также значительно вырастет на перекрестках улиц Евфросинии Полоцкой и Октябрьской, Зыгина и Богдановича, в районе кольца на пересечении шоссейных дорог Полоцк — Новополоцк, Полоцк — Минск, Витебск — Вильнюс.

— Проблем не избежать, но их можно минимизировать, — считает первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко. — Мы изучили все транспортные потоки и предложили оптимальные варианты перераспределения нагрузки. Ряд мероприятий реализуем в рамках проекта Программы развития ООН «Зеленые города».

Чтобы увеличить пропускную способность основных магистралей, эксперты внесли корректировки в существующую схему организации дорожного движения. Например, на отдельных участках предложили запретить левые повороты, добавить дополнительные полосы на перегонах за счет сужения их ширины, ликвидировать нерегулируемый пешеходный переход. Часть мероприятий уже реализовали, чтобы водители заранее адаптировались к изменениям.

Но все равно отсутствие пробок в часы пик не гарантируется. Поэтому горожан призывают больше ходить пешком, пересаживаться на общественный транспорт или велосипеды.

На время закрытия моста решили выделить специальные полосы для общественного транспорта с предоставлением ему приоритета в узких местах, разработан новый график движения автобусов.

Многие полочане предлагают построить через Западную Двину временный понтонный мост. С этим вопросом, как отметил Сергей Лейченко, власти обращались в Министерство обороны. Специалисты военного ведомства приезжали в город, осматривали застройку береговых полос, изучали ситуацию. И пришли к выводу, что организовать понтонную переправу по всем правилам техники безопасности невозможно.