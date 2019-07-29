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Телеканал «Miнск TV» перейдет от МТИС к «Белтелекому»

30.07.2019 16:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Реализация телеканала «Miнск TV» перейдет от МТИС к «Белтелекому». Об этом сообщает «Кабельщик.Евразия».


gorodkirov.ru

ОАО «Минские телевизионные национальные сети» (МТИС) разослала ТВ-провайдерам письма. В них говорится, что с 1 сентября 2019 года МТИС не будет выступать юрлицом, на которое возложена реализация телепрограммы «МТИС ТВ» (бренд «Miнск TV»).

Как пояснили в пресс-службе РУП «Белтелеком», с 1 сентября 2019 года компания будет заключать договоры на доставку сигнала телеканала «Мiнск TV» с кабельными операторами, которые планируют транслировать этот телеканал в собственных сетях.

 
 
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С 1 сентября «Белтелеком» будет заключать договоры на доставку сигнала телеканала «Мiнск TV» с кабельными операторами.
 
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