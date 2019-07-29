Телеканал «Miнск TV» перейдет от МТИС к «Белтелекому»

Источник материала: Tut.by

Реализация телеканала «Miнск TV» перейдет от МТИС к «Белтелекому». Об этом сообщает «Кабельщик.Евразия».



gorodkirov.ru

ОАО «Минские телевизионные национальные сети» (МТИС) разослала ТВ-провайдерам письма . В них говорится, что с 1 сентября 2019 года МТИС не будет выступать юрлицом, на которое возложена реализация телепрограммы «МТИС ТВ» (бренд «Miнск TV»).

Как пояснили в пресс-службе РУП «Белтелеком», с 1 сентября 2019 года компания будет заключать договоры на доставку сигнала телеканала «Мiнск TV» с кабельными операторами, которые планируют транслировать этот телеканал в собственных сетях.