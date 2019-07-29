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Телеканал «Miнск TV» перейдет от МТИС к «Белтелекому»
Источник материала: Tut.by
Реализация телеканала «Miнск TV» перейдет от МТИС к «Белтелекому». Об этом
ОАО «Минские телевизионные национальные сети» (МТИС) разослала ТВ-провайдерам
Как пояснили в пресс-службе РУП «Белтелеком», с 1 сентября 2019 года компания будет заключать договоры на доставку сигнала телеканала «Мiнск TV» с кабельными операторами, которые планируют транслировать этот телеканал в собственных сетях.
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С 1 сентября «Белтелеком» будет заключать договоры на доставку сигнала телеканала «Мiнск TV» с кабельными операторами.
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