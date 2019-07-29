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СК завершил расследование дела в отношении сбежавшего члена группы квартирных махинаторов

30.07.2019 16:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершено расследование дела в отношении 38-летнего жителя Гомеля, которого ранее разыскивали по делу о квартирных махинациях. Об этом сообщает Следственный комитет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 2010 по 2015 годы в Гомельской области действовала организованная группа из пяти человек, совершавшая незаконные сделки с недвижимостью. Члены группы находили квартиры, где жили неработающие, злоупотребляющие алкоголем и другие люди, имеющие задолженность за коммуналку. Под различными предлогами или подделывая документы они склоняли указанных лиц продать квартиры и купить жилье меньшей площади на выгодных условиях. Но исполнять взятые на себя обязательства преступная группа не намеревалась.

В 2018 году троим членам группы были присуждены сроки от 5 до 10 лет за мошенничество, незаконное предпринимательство и кражу. Одна из участниц группы умерла еще до начала расследования, а вот еще один фигурант уголовного дела скрылся и был объявлен в розыск. В июне 2019 года его задержали.

Установлено, что его роль в организованной группе заключалась в следующем:

— в склонении собственников (нанимателей) объектов недвижимости к отчуждению имущества;
— подыскании покупателей путем размещения рекламных объявлений в СМИ;
— сопровождении и контроле за оформлением и регистрацией договоров и иных документов, касающихся перехода права собственности на объекты недвижимости, а также их приватизации;
— сопровождении собственников (нанимателей) объектов недвижимости в государственные учреждения для оформления документов;
— завладении деньгами потерпевших;
— выполнении других поручений руководителя организованной группы.

В связи с декриминализацией в 2019 году в Беларуси отдельных составов преступлений и либерализацией уголовной ответственности в сфере предпринимательской деятельности, пятому фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение только по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно, организованной группой, в особо крупном размере) УК РБ. Санкция — лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Гомель
 
 
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