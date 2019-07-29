На зерноуборке-2019лидируют отец и сын Подберезкины из агрогородка Березки

Источник материала: Новости Хотимска

ОАО «Октябрь-Березки» уже перешагнуло двухтысячную планку по валовому намолоту зерновых. В день убирается до 5 процентов. Жатве предшествовала серьезная подготовительная работа. Вчерашний день комбайнеры начали с уборки ячменя за Мосином. Поле большое, с трудом просматривается с края до края. Куда ни кинешь взгляд, везде величаво по своим загонкам движутся комбайны.

Занимаем центральную точку, пытаясь определить районного лидера – семейный экипаж Николая Подберезкина и его сына Андрея. Сделать это непросто, все комбайны, за исключением «Акроса», «на одно» лицо». Интуиция не подводит, вот за стеклом кабины мелькает знакомое лицо с бронзовым загаром.

– Спасибо за внимание, одна минута, только из уважения к вашей работе, – словно из автомата стрекочет Николай Иванович. – Сами видите, что происходит на поле.

На поле, действительно, жарко в прямом и переносном смысле.

Александр Лейчинский.

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