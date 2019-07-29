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В ОАО «Батаево» уборка идет без проблем

30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В выходные жаркая погода позволила аграриям района выйти на уровень лучшего уборочного дня, когда с полей на зерносушилки поступило почти 1000 тонн зерна. Да и на его переработку тратится меньше усилий и топлива. В ОАО «Батаево» для переработки урожая используется две сушилки: КЗС-15, которой даже старожилы затрудняются назвать срок ее эксплуатации, и вторая, принадлежащая ОАО «Хотимский райагроснаб», и работающая на газу.

В ОАО «Батаево» уборка идет без проблем
Уже сегодня вопрос известкования полей обсуждают главный агроном хозяйства Валентина ТАМУЛЕНИС и директор ОАО «Хотимский
райагроснаб» Вадим КОРОЛЕВ

– При наших валовых намолотах (на 29 июля 527 тонн, авт.) они вполне справляются со своей задачей, – поясняет ситуацию главный агроном ОАО «Батаево» Валентина Тамуленис. – Наша раритетная перерабатывает зерно для отправки в госзаказ, а агроснабовская готовит семенной материал. Зерно проходит сушку, это позволяет избавить его от мусора, а главное – от насекомых, которые уничтожаются при термообработке. В среднем за час влажность снижается на процент. Сегодня пшеница поступает с влажностью 14%, а были дни, что она доходила до 28.
А утром на заправке царило оживление. Главный экономист Кристина Пилипчук поменяв туфли на сапоги, расхаживала среди комбайнеров, объясняя суть предстоящего действа. Забегая вперед, скажем, что это не ноу-хау ОАО «Батаево», такое периодически встречается в практике. Возникла спорная ситуация: по нормам на 1 тонну валового намолота, списывается определенное количество литров топлива (более 5 литров). Есть поля, где урожайность мала, естественно надо немало поездить, чтобы намолотить тонну. Получается пережог, который, чтобы не «повесить» на комбайнера, надо путем проведения хронометража узаконить составлением акта.

В ОАО «Батаево» уборка идет без проблем
Уборка соломы

Между тем на убранных полях прессуется и свозится солома. Во-первых, мысли тружеников села о будущем урожае. Хозяйству доведено задание по севу озимых сурепицы и рапса в размере 480 гектаров. 82% или 393 гектара на 29 июля уже вспахано. Во-вторых, надо освобождать от соломы участки под лен для льнозавода. Это в последующем позволит избежать лишних недоразумений, которые, как показывает практика, нет-нет, да и возникают между хозяйствами и заводчанами.

В ОАО «Батаево» уборка идет без проблем
Частый гость на полях главный
экономист Кристина ПИЛИПЧУК

А на горизонте клуб пыли сигнализирует о приближении очередного автомобиля. На этот раз интерес о будущем урожае сельхозпредприятия проявляет директор ОАО «Хотимский райагроснаб» Вадим Королев. На траву ложатся карты полей хозяйства и разговор пошел об известковании. Что, сколько и где?

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
 
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В выходные жаркая погода позволила аграриям района выйти на уровень лучшего уборочного дня, когда с полей на зерносушилки поступило почти 1000 тонн зерна. Да и на его...
 
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