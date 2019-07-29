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В ОАО «Батаево» уборка идет без проблем
30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В выходные жаркая погода позволила аграриям района выйти на уровень лучшего уборочного дня, когда с полей на зерносушилки поступило почти 1000 тонн зерна. Да и на его переработку тратится меньше усилий и топлива. В ОАО «Батаево» для переработки урожая используется две сушилки: КЗС-15, которой даже старожилы затрудняются назвать срок ее эксплуатации, и вторая, принадлежащая ОАО «Хотимский райагроснаб», и работающая на газу.
– При наших валовых намолотах (на 29 июля 527 тонн, авт.) они вполне справляются со своей задачей, – поясняет ситуацию главный агроном ОАО «Батаево» Валентина Тамуленис. – Наша раритетная перерабатывает зерно для отправки в госзаказ, а агроснабовская готовит семенной материал. Зерно проходит сушку, это позволяет избавить его от мусора, а главное – от насекомых, которые уничтожаются при термообработке. В среднем за час влажность снижается на процент. Сегодня пшеница поступает с влажностью 14%, а были дни, что она доходила до 28.
Между тем на убранных полях прессуется и свозится солома. Во-первых, мысли тружеников села о будущем урожае. Хозяйству доведено задание по севу озимых сурепицы и рапса в размере 480 гектаров. 82% или 393 гектара на 29 июля уже вспахано. Во-вторых, надо освобождать от соломы участки под лен для льнозавода. Это в последующем позволит избежать лишних недоразумений, которые, как показывает практика, нет-нет, да и возникают между хозяйствами и заводчанами.
А на горизонте клуб пыли сигнализирует о приближении очередного автомобиля. На этот раз интерес о будущем урожае сельхозпредприятия проявляет директор ОАО «Хотимский райагроснаб» Вадим Королев. На траву ложатся карты полей хозяйства и разговор пошел об известковании. Что, сколько и где?
Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ
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В выходные жаркая погода позволила аграриям района выйти на уровень лучшего уборочного дня, когда с полей на зерносушилки поступило почти 1000 тонн зерна. Да и на его...
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