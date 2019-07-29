В ОАО «Батаево» уборка идет без проблем

Источник материала: Новости Хотимска

В выходные жаркая погода позволила аграриям района выйти на уровень лучшего уборочного дня, когда с полей на зерносушилки поступило почти 1000 тонн зерна. Да и на его переработку тратится меньше усилий и топлива. В ОАО «Батаево» для переработки урожая используется две сушилки: КЗС-15, которой даже старожилы затрудняются назвать срок ее эксплуатации, и вторая, принадлежащая ОАО «Хотимский райагроснаб», и работающая на газу.





– При наших валовых намолотах (на 29 июля 527 тонн, авт.) они вполне справляются со своей задачей, – поясняет ситуацию главный агроном ОАО «Батаево» Валентина Тамуленис. – Наша раритетная перерабатывает зерно для отправки в госзаказ, а агроснабовская готовит семенной материал. Зерно проходит сушку, это позволяет избавить его от мусора, а главное – от насекомых, которые уничтожаются при термообработке. В среднем за час влажность снижается на процент. Сегодня пшеница поступает с влажностью 14%, а были дни, что она доходила до 28.

А утром на заправке царило оживление. Главный экономист Кристина Пилипчук поменяв туфли на сапоги, расхаживала среди комбайнеров, объясняя суть предстоящего действа. Забегая вперед, скажем, что это не ноу-хау ОАО «Батаево», такое периодически встречается в практике. Возникла спорная ситуация: по нормам на 1 тонну валового намолота, списывается определенное количество литров топлива (более 5 литров). Есть поля, где урожайность мала, естественно надо немало поездить, чтобы намолотить тонну. Получается пережог, который, чтобы не «повесить» на комбайнера, надо путем проведения хронометража узаконить составлением акта.





Между тем на убранных полях прессуется и свозится солома. Во-первых, мысли тружеников села о будущем урожае. Хозяйству доведено задание по севу озимых сурепицы и рапса в размере 480 гектаров. 82% или 393 гектара на 29 июля уже вспахано. Во-вторых, надо освобождать от соломы участки под лен для льнозавода. Это в последующем позволит избежать лишних недоразумений, которые, как показывает практика, нет-нет, да и возникают между хозяйствами и заводчанами.





А на горизонте клуб пыли сигнализирует о приближении очередного автомобиля. На этот раз интерес о будущем урожае сельхозпредприятия проявляет директор ОАО «Хотимский райагроснаб» Вадим Королев. На траву ложатся карты полей хозяйства и разговор пошел об известковании. Что, сколько и где?

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ