Где ты? Где ты? Счастье мое белорусское…

Источник материала: Новости Хотимска

Удивительно, иностранцы, которые приезжают в Беларусь, отмечают много положительных моментов, но один перечеркивает их… Это хмурые и напряженные наши лица. Да-да. Это констатируют и те наши соотечественники, которым посчастливилось провести какое-то время за границей.

В абсолютной массе белорусы не улыбаются. Даже продавцы в магазинах, которые порой встречают пришедших покупателей напряженной ухмылкой. По улицам ходят люди, внешний облик которых говорит о том, что держат они на своих плечах все тяготы мира.

Кстати, то, что мы все «несчастней и несчастней» подтверждает и рейтинг самых счастливых стран мира, который составляет ООН один раз в два года, то есть последний в 2017 году. Наша страна заняла в нем почетное 67 место, опустившись по сравнению с 2015 годом на 6 пунктов. Наши ближайшие соседи – Россия, Польша, Литва, Латвия – расположились в рейтинге повыше. Радует лишь то, что оценивались аж 156 государств.

И все же мы унылые.

«Чему радоваться? – как-то парировал мне знакомый. – Цены растут. На работе проблемы. И вообще… нет счастья в личной жизни»…

Примечательно, авторы рейтинга уверены: деньги не гарантируют счастья. Так, например, позиция США в World Happiness Report продолжает снижаться, в то время как доходы населения на протяжении последнего десятилетия растут. В то же время Норвегия поднялась с 4 места на первое, несмотря на падение цен на нефть, которая составляет важную часть экономики страны.

Вот так!

Большинство, прочитав этот опус, уверена, оскорбится и не согласится. Но… такова суровая истина. Мы, белорусы, помешанные на деньгах и до стыда жадные. Не все, конечно. Среди наших соотечественников полно щедрых людей. Но они, как гласит неписанный закон, лишь подтверждают истину.

Сосед купил машину. Ну, кто порадуется за него? Вечером главной темой на кухне станет вопрос: «А где он взял деньги?». А если уж соседи ремонт затеяли, им хана: сожрут. Ну, во-первых, они отдыхать мешают, а во-вторых, только переклеивали кухню и вот уже мерзавцы спальню клеют. Это ж, где они взяли деньги?

Денежный вопрос мучает нас денно и ношно. «Конечно, – скажете вы, – тебя не мучает, потому что зарплата, наверное, ого-го. А у нас малюсенькая». Да, зарплаты у всех разные, но ведь и работают люди в разных организациях, на разных должностях. И это не повод залазить в карман (кошелек) другому человеку.

Одна моя знакомая делилась, как неловко себя чувствовала, когда в магазине, приобретая продукты на месяц, очередь нетерпеливо ожидала сколько же она заплатит за покупку. «А затем еще и обсуждали громким шепотом, ого сколько заплатила, – делилась она. – А ведь я только раз в месяц столько трачу. Потом в неделю не больше рублей 20-ти, – продолжала оправдываться. – Я ж работаю, как лошадь. На двух работах. Хожу в одних джинсах третий год».

Но Жаба продолжает душить! Мы любим прихвастнуть ценой нового дивана или кухонного гарнитура, как будто чем выше цена, тем мы становимся умнее, талантливее, счастливее… Но счастье проходит мимо…

Попробуйте, встав утром, вставить бируши в уши и день ни с кем не разговаривать. Не комфортно? А так живут глухонемые. Вы уже счастливы, что можете слышать пение птиц, любимую музыку, голос своего ребенка.

Завяжите глаза и проживите так сутки. Вам Господь дал зрение? Так наслаждайтесь видом ясного неба, улыбкой любимого, просмотром нового фильма в конце концов.

Вы ходите на своих ногах? У вас голова на плечах? Есть семья? Вы не голодаете? Есть крыша над головой? Рядом с вами не свистят пули? Ваши близкие живы и здоровы? Вы – счастливый человек, имеющий неоценимое богатство. Так почему же этому не радоваться?

Наши бабушки и дедушки, пережившие войну, каждый вечер после тяжелых трудовых будней плясали до упаду. И это при том, что в семье делилась краюшка хлеба на всех, а из новинок были только прошлогодние лапти. Наши папы и мамы ходили в школу за десятки километров, донашивая за старшими братьями и сестрами вещи, видели конфеты лишь на Новый год, и при этом умели быть счастливыми.

Так что же нам, белорусам, мешает быть счастливыми? А ничего не мешает. Дело внутри.

Психологи уверяют, что главным фактором счастья является наличие цели! От так. Мы счастливы, когда стремимся к цели. Заметьте, не когда ее достигаем, а когда стремимся. Счастье в пути, помните?

А вот другой интересный факт. Ученые выяснили главный фактор, препятствующий счастью. И имя ему — безделье. Некоторые из вас удивленно воскликнут: «Да ну ты брось, вот если бы мне ничего не нужно было делать, то я был(а) бы счастлив(а)!!!» Друзья, такое мнение может возникнуть лишь по одной простой причине: вы еще не нашли то, что вам по душе, то, от чего загорятся ваши глаза и пробудится желание творить. Когда вы это найдете, будьте уверены, вы свернете горы.

Именно поэтому были так счастливы люди в послевоенные годы. Они видели цель – восстановить страну из руин. Именно поэтому так счастливы творцы – они находят вдохновение в своих творениях, не замечая ничего вокруг. Наконец, именно так счастливы дети: они просто наслаждаются игрой, котенком, поцелуем мамы.

Все! Решено! Нужна белорусам цель. Нет, не так. ЦЕЛЬ! И тогда будет счастье. Наше родное.

Анна МАВИЧ