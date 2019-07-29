Крутые вещи, сделанные в Беларуси

Источник материала: Новости Хотимска

Весь мир увлекается беспилотными автомобилями: есть вероятность, что беспилотники станут очень умными, научатся ездить без аварий, — и тогда в такси, например, можно будет обойтись без водителя, что повлечет снижение цен на поездки. Свой беспилотник разрабатывает и «Яндекс». В феврале 2018 года автомобиль выехал на улицы общего пользования: в беспилотном режиме он поездил по московским улицам в районе Хамовников — по улицам Хользунова и Льва Толстого, Оболенскому и Несвижскому переулкам и другим. При этом он проехал как по улицам с односторонним движением, так и по улицам со встречными потоками, стоял на светофорах, пропускал пешеходов и другие машины. Автомобиль едет с максимальной скоростью 33 километра в час, чаще всего скорость держится на уровне 25 км/ч.

Созданием платформы занимаются в «Яндекс.Такси», а за обработку дорожной ситуации и реализацию логики принятия решений отвечали в Минске. Именно беларусы учили беспилотник реагировать на то, что он «видит» вокруг себя, распознавать светофоры, дорожные знаки, других участников движения. Фактически, беларусы научили беспилотный автомобиль все видеть и все понимать на обычных улицах, а не только на полигоне. Испытания машины продолжаются.

Лекарство от гепатита С и рака

Гепатит — сложная, опасная болезнь. Его лечение длится долго и обходится очень недешево. Например, в США курс лечения может стоить от 70 тысяч долларов и выше. Список зарегистрированных препаратов для лечения невелик, и разработки охраняются патентами.

В 2017 году беларуская компания «Фармлэнд» из Несвижа после двух лет разработок зарегистрировала в Беларуси средство от гепатита С — аналог одного из лекарств, применяемых в лечении. Производитель обещал, что стоимость курса лечения из трех упаковок не будет превышать 1 тысячу долларов, в то время как в США одна только таблетка препарата стоит около 1 тысячи долларов.

А еще в Беларуси научились делать цитостатики — лекарства для лечения рака. Препараты разработаны и выпускаются на предприятии «Унитехпром БГУ» в студенческом городке в Роще. Идут испытания геля для лечения рака желудка — говорят, такого в мире больше не производят.

Такси в Нью-Йорке

Пока весь мир пытаются захватить сервисы такси Uber, Gett и Lyft, в одной маленькой, но гордой Беларуси разрабатывают аналогичный сервис перевозок Juno, который с 2016 года работает… не в Беларуси, а в Нью-Йорке. И хоть штаб-квартира находится в США, разработчики трудятся в минском офисе недалеко от Национальной библиотеки. А основал компанию Тальмон Марко — тот самый, что вместе с Игорем Магазинником придумали мессенджер Viber. В 2017 году сервис Juno был выкуплен за 200 миллионов долларов крупным игроком рынка — корпорацией Gett. В январе 2017 года Juno обогнал одного из нью-йоркских конкурентов — сервис Via — по числу ежедневных поездок: более 25 тысяч.

Вертолет, который может сесть на Эверест

Обычно вертолеты летают на высоте не выше 3 000 – 3 500 метров над уровнем моря: выше воздух становится слишком разреженным. Некоторые модели могут похвастаться «потолком» в 5 700 – 6 500 метров. Именно поэтому вертолеты сравнительно нечасто используются в горных массивах с высокими пиками.

В августе 2013 года вертолет Ми–8МСБ установил в Крыму, возле Феодосии, мировой рекорд по набору высоты для этого класса вертолетов: 9 150 метров. Это на триста метров больше, чем высота самой высокой горы в мире — Эвереста (8 848 метров). На достижение рекорда экипажу понадобилось полчаса. «Потолок» установила машина украинского производства, но спустя месяц после рекордного полета, в Беларуси представили такой же вертолет, который изготовили по лицензии на Оршанском авиаремонтном заводе. Лишь двигатель был украинский, а остальные детали и запчасти — белорусские.

Вездеход-оверкамер для полнейшего бездорожья

Беларусь известна грузовиками МАЗ, тракторами МТЗ да карьерными самосвалами БелАЗ. Но где-то в партизанских глубинках страны делают уникальные «партизабельные» снегоболотоходы — мощные вездеходы, которым не нужна дорога, чтобы ехать. На «Белорусском заводе внедорожной техники» делали для МЧС агрегаты «Радиан–1», на «БелГАЗавтосервисе» — МАС–4421 «Днепр», МАС–6632 «Двина» и МАС–6622 «Березина», на «Агромашресурсе» — вездеходы «Роса», на «Литвина-Сервисе» — «Литвина 3903».

Но, пожалуй, самым крутым белорусским «пепелацем» является снегоболотоход-амфибия БМЕ–1015 Hunta, который выпустили на заводе МАЗ-МАН. Такие машины относят к особенному классу — оверкамеры, «преодолители». Именно на них можно найти место, где бы похуже перезимовать лето, а ориентироваться при этом лишь по пачке «Беломора». Собственно, им для передвижения даже не нужна твердая земля — сгодится и пашня, и болото, и речка, и озеро, и крошащийся лед. Таких машин в мире совсем немного. Один из аналогов — российский «Шерп», которому Hunta бросил вызов посостязаться на бездорожье.

Деревянные электровелосипеды

Самый старый сохранившийся в Беларуси деревянный велосипед выпущен в 1933 году — его изготовил крестьянин Пинского повета Василий Ильючик. А в 2017 году белорусы из компании Pamatai показали свой деревянный велосипед — вскоре их стали производить и продавать под названием Drovar, в котором зашифрованы слова «дрова» и «ровар» — так на некоторых территориях Беларуси называют велосипед.