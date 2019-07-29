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Крутые вещи, сделанные в Беларуси
30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Весь мир увлекается беспилотными автомобилями: есть вероятность, что беспилотники станут очень умными, научатся ездить без аварий, — и тогда в такси, например, можно будет обойтись без водителя, что повлечет снижение цен на поездки. Свой беспилотник разрабатывает и «Яндекс». В феврале 2018 года автомобиль выехал на улицы общего пользования: в беспилотном режиме он поездил по московским улицам в районе Хамовников — по улицам Хользунова и Льва Толстого, Оболенскому и Несвижскому переулкам и другим. При этом он проехал как по улицам с односторонним движением, так и по улицам со встречными потоками, стоял на светофорах, пропускал пешеходов и другие машины. Автомобиль едет с максимальной скоростью 33 километра в час, чаще всего скорость держится на уровне 25 км/ч.
Лекарство от гепатита С и рака
Гепатит — сложная, опасная болезнь. Его лечение длится долго и обходится очень недешево. Например, в США курс лечения может стоить от 70 тысяч долларов и выше. Список зарегистрированных препаратов для лечения невелик, и разработки охраняются патентами.
Такси в Нью-Йорке
Пока весь мир пытаются захватить сервисы такси Uber, Gett и Lyft, в одной маленькой, но гордой Беларуси разрабатывают аналогичный сервис перевозок Juno, который с 2016 года работает… не в Беларуси, а в Нью-Йорке. И хоть штаб-квартира находится в США, разработчики трудятся в минском офисе недалеко от Национальной библиотеки. А основал компанию Тальмон Марко — тот самый, что вместе с Игорем Магазинником придумали мессенджер Viber. В 2017 году сервис Juno был выкуплен за 200 миллионов долларов крупным игроком рынка — корпорацией Gett. В январе 2017 года Juno обогнал одного из нью-йоркских конкурентов — сервис Via — по числу ежедневных поездок: более 25 тысяч.
Вездеход-оверкамер для полнейшего бездорожья
Беларусь известна грузовиками МАЗ, тракторами МТЗ да карьерными самосвалами БелАЗ. Но где-то в партизанских глубинках страны делают уникальные «партизабельные» снегоболотоходы — мощные вездеходы, которым не нужна дорога, чтобы ехать. На «Белорусском заводе внедорожной техники» делали для МЧС агрегаты «Радиан–1», на «БелГАЗавтосервисе» — МАС–4421 «Днепр», МАС–6632 «Двина» и МАС–6622 «Березина», на «Агромашресурсе» — вездеходы «Роса», на «Литвина-Сервисе» — «Литвина 3903».
Деревянные электровелосипеды
Самый старый сохранившийся в Беларуси деревянный велосипед выпущен в 1933 году — его изготовил крестьянин Пинского повета Василий Ильючик. А в 2017 году белорусы из компании Pamatai показали свой деревянный велосипед — вскоре их стали производить и продавать под названием Drovar, в котором зашифрованы слова «дрова» и «ровар» — так на некоторых территориях Беларуси называют велосипед.
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Весь мир увлекается беспилотными автомобилями: есть вероятность, что беспилотники станут очень умными, научатся ездить без аварий, — и тогда в такси, например,...
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