ГАИ Брестчины обеспечивает безопасность движения сельхозтехники

Источник материала: Полесская правда



Брестчина начала уборку зерна одной из первых. Для качественной и эффективной уборки урожая задействованы и сотрудники Госавтоинспекции.

Чтобы уборочная в регионе прошла благополучно, без травм и трагических случаев, сотрудниками ГАИ проводятся специальные комплексы мероприятий, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники и дорожно-транспортного травматизма среди населения. Сотрудники территориальных подразделений ГАИ с проверками посещают сельхозпредприятия обслуживаемых районов, уделяя внимание транспортной дисциплине. Кроме того, контролируют состояние подъездных путей к элеваторам и зернотокам, места хранения автотранспорта и его техническое состояние, требуют обозначения световозвращающими элементами крупногабаритного навесного сельскохозяйственного оборудования, а также сопровождают крупногабаритную сельхозтехнику на поля.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям! В настоящее время большое количество сельхозтехники передвигается по дорогам общего пользования, большинство из них крупногабаритные и тихоходные машины, будьте особо внимательны при приближении к такой технике, соблюдайте меры повышенной безопасности, учитывайте боковой интервал.