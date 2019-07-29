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ГАИ Брестчины обеспечивает безопасность движения сельхозтехники
30.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Чтобы уборочная в регионе прошла благополучно, без травм и трагических случаев, сотрудниками ГАИ проводятся специальные комплексы мероприятий, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники и дорожно-транспортного травматизма среди населения. Сотрудники территориальных подразделений ГАИ с проверками посещают сельхозпредприятия обслуживаемых районов, уделяя внимание транспортной дисциплине. Кроме того, контролируют состояние подъездных путей к элеваторам и зернотокам, места хранения автотранспорта и его техническое состояние, требуют обозначения световозвращающими элементами крупногабаритного навесного сельскохозяйственного оборудования, а также сопровождают крупногабаритную сельхозтехнику на поля.
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям! В настоящее время большое количество сельхозтехники передвигается по дорогам общего пользования, большинство из них крупногабаритные и тихоходные машины, будьте особо внимательны при приближении к такой технике, соблюдайте меры повышенной безопасности, учитывайте боковой интервал.
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