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Лидия Ермошина предложила Александру Лукашенко провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов – 17 ноября

30.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября. Об этом она сообщила журналистам по итогам встречи с Главой государства.

Лидия Ермошина предложила Александру Лукашенко провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов – 17 ноября
Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов.

«Глава государства предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника (думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания) представить уже проекты указов с конкретными датами проведения выборов», — сказала Лидия Ермошина.

Что касается финансирования избирательных кампаний, председатель ЦИК отметила, что в Беларуси «выборы проходят по самым экономным стандартам». «Это и пожелание Главы государства, и население к этому трепетно относится. Расходы на проведение выборов у нас на каждого избирателя в несколько раз ниже, чем у приграничных государств», — обратила она внимание.

В нынешнем году на парламентские выборы планируется выделить чуть больше средств, чем на состоявшиеся в сентябре 2016 года выборы депутатов Палаты представителей VI созыва. «В связи с увеличением средней заработной платы произошло незначительное увеличение расходов. В 2016 году член участковой избирательной комиссии получал на руки Br60, в этом году получит Br76», — пояснила Лидия Ермошина.

По информации БелТА.

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