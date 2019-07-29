|
Лидия Ермошина предложила Александру Лукашенко провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов – 17 ноября
30.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября. Об этом она сообщила журналистам по итогам встречи с Главой государства.
Что касается финансирования избирательных кампаний, председатель ЦИК отметила, что в Беларуси «выборы проходят по самым экономным стандартам». «Это и пожелание Главы государства, и население к этому трепетно относится. Расходы на проведение выборов у нас на каждого избирателя в несколько раз ниже, чем у приграничных государств», — обратила она внимание.
В нынешнем году на парламентские выборы планируется выделить чуть больше средств, чем на состоявшиеся в сентябре 2016 года выборы депутатов Палаты представителей VI созыва. «В связи с увеличением средней заработной платы произошло незначительное увеличение расходов. В 2016 году член участковой избирательной комиссии получал на руки Br60, в этом году получит Br76», — пояснила Лидия Ермошина.
По информации
|
Свежие газеты
Архив (Разное)