﻿ В центре Москвы нашли 4 квартиры, принадлежащие королеве Британии. Только она в них не была. 21.by
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В центре Москвы нашли 4 квартиры, принадлежащие королеве Британии. Только она в них не была

30.07.2019 16:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 миллионов российских рублей или около 9,2 млн долларов. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.


Изображение: «Яндекс.Карты»

Жилье королевы расположено в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке. Площадь квартир — 184, 187, 148 и 320 «квадратов», они расположены на первом, втором и четвертом этажах. Из окон открывается вид на храм Христа Спасителя, Кремль и Москву-реку.

В документах Росреестра Елизавета II записана как «Ее Величество королева, правящая в Канаде». Канада — одно из 16 государств, где помимо Великобритании она возведена на престол, поясняется в заметке.

Сама королева в квартирах никогда не была. Здесь проживают сотрудники канадского посольства, которое расположено в десяти минутах ходьбы, в Староконюшенном переулке, уточняет Baza.

Королева Елизавета II зарабатывает на сдаче дворцов в аренду, сообщалось ранее. Недвижимость британских монархов можно снять для праздников, деловых ужинов, закрытых концертов, модных дефиле и других мероприятий.

 
 
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