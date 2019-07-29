«Меня бомбит от того, сколько у вас пустырей». Популярный российский блогер–урбанист оценил Минск

Источник материала: Ежедневник

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фото: planetabelarus.by Минск">

Блогер и урбанист Илья Варламов — головная боль московских застройщиков. Не стесняясь в выражениях, он рассказывает о проблемах современного жилья, демонстрируя все, что стройкомпании пытаются скрыть за рекламными слоганами.

Скандальный убранист приехал в Минск, чтобы вынести «приговор» местным проектам. По просьбе подписчиков блогер прогулялся по Минску и посмотрел на проекты других застройщиков. Своими впечатлениями он поделился с Realt.by .

«За пять лет в Минске ничего не изменилось — и это нормально»

5 лет назад Илья уже был в белорусской столице, тогда блогер писал, что «Минск так и остался в совке». Скажу сразу — его мнение не поменялось и в этот раз, хотя что-то хорошее он все же заметил:

— Тогда было холодно — сейчас тепло, поэтому в этот раз Минск гораздо приятней для прогулок, — делится впечатлениями Илья. - Из того, что поменялось: появился прокат самокатов и велосипедов. Вот это реально круто и приятно. Вчера ездил целый день и многое успел посмотреть.

В остальном за пять лет город не изменялся никак. Да и что в нем могло поменяться? Асфальт покрасили? Сам видел, как вчера возле завода «Кристалл» красили асфальт в серый цвет [с недоумением разводит руками блогер]. В остальном все, как и было, и это нормально. Город меняется не так быстро, как тебе хотелось бы. Таких стремительных изменений, которые мы наблюдаем в Нью-Йорке, Лондоне или Шанхае, здесь нет и быть не может.

«Массовая застройка — это очень грустно и очень плохо»

Конечно, Илья заехал и в самые известные белорусские новостройки, которые ему советовали минчане в соцсетях. Блогер побывал в «Новой Боровой», «Пирсе», «Маяке Минска» и «Минск-Мире». Подробный обзор минских новостроек совсем скоро появится на личном канале москвича. Realt.by Варламов рассказал об общих проблемах застройщиков:

— Вся массовая застройка, что в России, что у вас — это очень грустно и плохо, хотя бы потому, что сам формат микрорайонной застройки — неудачный. Даже красивая архитектура дело не спасет. Во всем мире от этого практически отказались, у вас же продолжают плодить «спальники», в которых, кроме жилья, нет ничего.

— Оглянись, здесь огромное количество пустырей [показывает на проезд между домами в ЖК «Маяк Минска"]. Плотность застройки очень низкая, а населения много. И так во многих новостройках. Территория приходит в упадок, потому что за ней никто не следит. Да между этими домами можно было еще один квартал построить! В Европе ты такую огромную улицу не найдешь. Как Елисейские Поля, блин, а ведь это просто проезд между кварталами, он должен быть в три-четыре раза уже.

— Непонятно, кто должен платить и ухаживать за этой кучей пустырей. У жителей денег на это никогда не будет; застройщик — построил и побежал; город заниматься этим тоже не станет. В итоге все зарастет, территория будет деградировать, качество городской среды и жизни будет с каждым годом все хуже и хуже.

Самая главная проблема микрорайонной застройки в том, что у тебя нет деления на свое и чужое. У людей нет ощущения своего двора и улицы. В проектах все вместе — и двор, и улица. В итоге понять, какому дому принадлежит детская площадка, где заканчивается территория одного двора и где начинается другой — невозможно.

Это все очень грустно. Даже если мы вернемся в квартал обычных пятиэтажек, то там будет гораздо уютнее, круче и лучше.

Варламов о «Маяке Минска»: «Не выдерживает никакой критики»

Из того, что понравилось Илье в «Маяке Минска» — расположение. Блогер оценил приближенность к парковой зоне Национальной библиотеки и то, что от комплекса до центра «рукой подать». Все остальное, со слов Ильи, не выдерживает никакой критики:

— Много раз рассказывал о плюсах и минусах такой застройки и не вижу смысла снова в это углубляться. Давай так — здесь нет ничего хорошего или примечательного, на что можно было бы обратить внимание. Это пример использования старых принципов строительства: микрорайонная застройка, дворы-парковки, отсутствие разделения на приватную и общую территории.К сожалению, здесь и качество строительства и архитектуры, и, самое главное, качество жилой среды не выдерживают никакой критики. Это устаревшие принципы и устаревшие стандарты. В мире так никто не строит.

«Нельзя строить районы, где, кроме жилья, ничего нет»

Вторая ошибка застройщиков, которую выделяет Илья Варламов — застраивать огромные территории только жильем. Эта проблема есть даже в лучших, по мнению блогера, белорусских новостройках:

— На протяжении нескольких лет мои читатели писали, чтобы я посмотрел «Новую Боровую». Говорили, что это лучший новый район не только в Минске, но и в целом в Беларуси. Согласен, то, что там происходит — хорошо. Главные плюсы в принципиально новом подходе к застройке: гуманная среда, нормальная этажность, разнообразная архитектура, дворы без машин, благоустройство, эксплуатируемая кровля, интересные подъезды, дизайн и прочее. Это действительно тот район, в котором хочется жить. Возможно, есть комплексы интересней, но лично я ничего лучше ни в Минске, ни в Беларуси пока не видел.

— Вместе с тем, по «Новой Боровой» у меня тоже есть вопросы. Это такой переходный период: вроде бы уже не совсем плохо, но до конфетки еще идти и идти. Самая большая проблема в том, что вы опять застраиваете огромный район только жильем. Это ошибка, потому что вы плодите все те же «спальники», которые никто давно не делает.

Недвижимость должна быть смешанного назначения. Там обязательно должны быть офисные здания, какие-то развлечения, театры, музеи, галереи, еще что-то. Район должен жить. Он не должен вымирать днем, когда все оттуда выезжают на работу. Туда люди должны приезжать работать. Там должно быть чем заняться вечером.

«Строить квартальчики средней этажности с примерно одинаковыми дворами — плохо»

Кроме того, Илья уверен, что застройка должна быть не только многофункциональной, но и удовлетворять потребности самой разношерстной аудитории:

— Проблема в том, что жилье строится примерно для одной социальной группы, и это тоже ошибка. Ты можешь построить дом, в котором будет жить преимущественно молодежь. Но если мы говорим про район, то это правило не действует. Район должен развиваться, и для этого в нем должны жить все: пенсионеры, семьи с детьми, люди самых разных возрастов, достатка и социального положения. Это способствует развитию инфраструктуры. Даже для открытия отделения банка необходимо, чтобы на территории были представлены все категории клиентов, в противном случае банк туда не пойдет. И так во многом.

Поэтому нельзя строить только квартальчики средней этажности примерно с одинаковыми дворами. К слову, на «Пирсе» в этом плане все сделано грамотно. Там есть таунхаусы, коттеджи, квартиры — это хорошие условия для развития здоровой жилой среды.

Если с архитектурой и форматом застройки в «Пирсе» все хорошо, то к инфраструктуре у блогера вопросы есть:

— И по «Новой Боровой», и по «Пирсу» есть вопросы, всех их мы обсудили с застройщиком, повторю еще раз в обзорах. Кратко — ребята молодцы, но им есть куда стремиться. Возьмем тот же «Пирс» — архитектура крутая; концепция в плане разнопланового типа жилья — класс; благоустройство — очень посредственное. Там ничего, кроме дорожек и газонов, нет. Ну, come on, одна зона барбекю и три шезлонга возле ручья — это все, что они смогли придумать?! Да съезди на какой-нибудь дачный участок и посмотри, как люди делают себе благоустройство. Там на 6 сотках будет масса уютных, уединенных мест для отдыха, которых там нет.

Бич Минска — пустыри

— Хорошая инфраструктура или нет, определяется простым экспериментом. Представь, ты сидишь дома, у тебя есть ноутбук и пара свободных часов. Ты думаешь: что делать? — пойти в кофейню, остаться дома или выйти во двор на лавочку. Хорошее городское пространство должно быть таким, чтобы ты решил: нафиг мне сидеть дома или идти в это кафе, я лучше пойду во двор!

В Минске пока с этим туго. Меня вообще бомбит от того, сколько у вас пустырей. Они огромные, повсюду! Что это? Почему здесь ничего нет? Мне кажется, в какой-то момент вы выпустили какое-то безумное количество тракторов, и для того, чтобы их задействовать, вы оставили по всему городу огромные поля [московский блогер поражен количеством пустырей возле Национальной библиотеки]. Это ужасно, конечно.



