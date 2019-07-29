Источник материала: Ежедневник

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Венгерская авиакомпания Wizz Air весной 2020 года начнет осуществлять полеты по маршруту Будапешт-Минск.

Об этом сообщил БЕЛТА директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

«Венгерская авиационная администрация направила в адрес Департамента по авиации проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна – лето 2020 на линию Будапешт – Минск венгерского перевозчика Wizz Air. В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию, – сказал директор департамента.

По его словам, авиационные власти Беларуси согласовали частоту полетов с российскими коллегами на сезон ИАТА «Весна-лето 2020». Она останется на прежнем уровне – 63 рейса в неделю для каждого из партнеров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Wizz Air откроет прямой рейс Будапешт-Минск в следующем году Венгерская авиакомпания Wizz Air весной 2020 года начнет осуществлять полеты по маршруту Будапешт-Минск.

Wizz Air (Виз Эир) – венгерская бюджетная авиакомпания. Маршрутная сеть WizzAir составляет приблизительно 100 городов, находящихся в 32 странах. В большинстве, это страны Восточной и Центральной Европы.