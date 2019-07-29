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В Ошмянском районе водитель не справилась с управлением, авто опрокинулось - погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 14.50 в Ошмянском районе случилось смертельное ДТП. На трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы вблизи деревни Новоселки 33-летняя девушка на Citroen Xantia не справилась с управлением, в результате автомобиль опрокинулся.
По информации
Еще один пассажир — 30-летний мужчина, который находился на заднем сиденье, выжил. Ему на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Все трое — жители Ошмянского района.
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В Ошмянском районе в ДТП погибли два человека. По предварительной версии водитель не справилась с управлением.
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