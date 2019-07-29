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В Ошмянском районе водитель не справилась с управлением, авто опрокинулось - погибли два человека

30.07.2019 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в 14.50 в Ошмянском районе случилось смертельное ДТП. На трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы вблизи деревни Новоселки 33-летняя девушка на Citroen Xantia не справилась с управлением, в результате автомобиль опрокинулся.


По информации пресс-службы МВД Беларуси, в ДТП погибла сама водитель и 32-летний мужчина на переднем сиденье.

Еще один пассажир — 30-летний мужчина, который находился на заднем сиденье, выжил. Ему на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Все трое — жители Ошмянского района.



На месте происшествия выбыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Ошмянском районе в ДТП погибли два человека. По предварительной версии водитель не справилась с управлением.
 
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