В Ошмянском районе водитель не справилась с управлением, авто опрокинулось - погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Сегодня в 14.50 в Ошмянском районе случилось смертельное ДТП. На трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы вблизи деревни Новоселки 33-летняя девушка на Citroen Xantia не справилась с управлением, в результате автомобиль опрокинулся.





По информации пресс-службы МВД Беларуси , в ДТП погибла сама водитель и 32-летний мужчина на переднем сиденье.

Еще один пассажир — 30-летний мужчина, который находился на заднем сиденье, выжил. Ему на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Все трое — жители Ошмянского района.





На месте происшествия выбыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.