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Суд на Украине арестовал российский танкер

30.07.2019 17:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.) обыска российского танкера "Nika Spirit" (ранее - "Neyma"), и наложил на него арест, как и на изъятые в ходе обысков документы, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!" - написал Матиос на своей странице в фейсбуке во вторник.

Он назвал недостоверной информацию о незаконности проведения сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на судне без разрешения российского консула.

"Объясняю - судно после прохождения пограничного и таможенного контроля на территории Украины считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно", - сказал Матиос.

По данным СБУ, 24 июля в порт Измаил (Одесская обл.) под флагом РФ зашел танкер "Nika Spirit". Следствие установило, что российские владельцы после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских военных моряков изменили название танкера Neyma на Nika Spirit. 25 июля следователи СБУ и военной прокуратуры задержали российский танкер, который, по их мнению, блокировал украинские военные корабли в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Позднее в СБУ сообщили, что следственные действия не зафиксировали нарушений морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного российского танкера "Neyma", поэтому оснований для задержания моряков не было. Все члены экипажа российского танкера вернулись в Краснодар.

 
 
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Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.)...
 
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