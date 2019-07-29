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В Петербурге недовольный клиент напал с топором на брокерский офис, ранив двух человек
Источник материала: Интерфакс
Полиция Петербурга разыскивает подозреваемого в вооруженном нападении на офис финансовой организации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"По предварительным данным, мужчина пришел в офис одной из финансовых учреждений, выразив недовольство качеством предоставленных ему услуг. В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы", - уточнили в пресс-службе.
Личность нападавшего установлена, ведется его розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пресс-службе ГУ МВД "Интерфаксу" уточнили, что оба пострадавших находятся в больнице, их готовят к операции.
По данным СМИ, нападению подвергся офис компании, предоставляющей брокерские и кредитные услуги, в бизнес-центре "Лидер" на площади Конституции.
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Полиция Петербурга разыскивает подозреваемого в вооруженном нападении на офис финансовой организации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и...
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