Полетели: лоукостер WizzAir запускает первый рейс из Беларуси

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Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский. «Венгерская авиационная администрация направила в адрес Департамента по авиации проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна-лето 2020 на линию Будапешт-Минск венгерского перевозчика Wizz Air. В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию» – сказал директор департамента.