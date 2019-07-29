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Турчин о новом председателе Гомельского облисполкома: «Требовательный, принципиальный и честный человек»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Геннадий Соловей утверждён в должности председателя Гомельского облисполкома внеочередной сессией областного Совета депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, накануне кадровые вопросы рассмотрел Александр Лукашенко. При этом Президент страны оценил ситуацию в Гомельской области как непростую.
Среди проблемных вопросов и сельское хозяйство, где в связи с изменениями климата нужно пересматривать и севооборот, и работу промышленных гигантов.
Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
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Турчин о новом председателе Гомельского облисполкома: «Требовательный, принципиальный и честный человек»
Новости Беларуси. Геннадий Соловей утверждён в должности председателя Гомельского облисполкома внеочередной сессией областного Совета депутатов, сообщили в...
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