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Турчин о новом председателе Гомельского облисполкома: «Требовательный, принципиальный и честный человек»

30.07.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Геннадий Соловей утверждён в должности председателя Гомельского облисполкома внеочередной сессией областного Совета депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин о новом председателе Гомельского облисполкома: «Требовательный, принципиальный и честный человек»

Напомним, накануне кадровые вопросы рассмотрел Александр Лукашенко. При этом Президент страны оценил ситуацию в Гомельской области как непростую.

«Есть проблемы – говорите, будем решать вместе». Александр Лукашенко назначил новых руководителей местных органов власти и предприятий

Среди проблемных вопросов и сельское хозяйство, где в связи с изменениями климата нужно пересматривать и севооборот, и работу промышленных гигантов.

Турчин о новом председателе Гомельского облисполкома: «Требовательный, принципиальный и честный человек»

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Работая определенное время в Гомельской области, я вижу, что здесь есть трудолюбивые люди, земля, которая родит и дает возможность нам получать продукцию. Но мы ещё в определённых направлениях не дорабатываем. Поэтому то, что определено сегодня, мы будем выполнять.

Турчин о новом председателе Гомельского облисполкома: «Требовательный, принципиальный и честный человек»

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
В самом деле Геннадий Михайлович требовательный, принципиальный и честный человек. Это, скажем, моя личная характеристика и не только моя. Я уверен, что с его приходом и назначением на должность председателя Гомельского облисполкома, область получит новый импульс в своём развитии.

Турчин о новом председателе Гомельского облисполкома: «Требовательный, принципиальный и честный человек»


Напомним, должность председателя Гомельского облисполкома оставалась вакантной 4 месяца, после того, как занимавший её Владимир Дворник, был назначен заместителем премьер-министра Беларуси.

Люди в материале: Александр Турчин, Геннадий Соловей
 
 
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Новости Беларуси. Геннадий Соловей утверждён в должности председателя Гомельского облисполкома внеочередной сессией областного Совета депутатов, сообщили в...
 
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