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«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

30.07.2019 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В четырёх стенах! Вот уже 2 года минчанин Виктор Етко находится в заточении в собственной квартире. Из-за болезни мужчина лишился ноги, передвигаться он может только на инвалидном кресле. Неожиданно для себя Виктор оказался в самой настоящей изоляции от мира.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Виктор Етко:
Вот четыре стены и не вижу людей. Вот детский садик там, за большими деревьями, только слышу иногда, когда дети смеются на улице, кричат.

О том, что ему необходим пандус, Виктор твердит всем соцработникам и многочисленным службам. Но пока безбарьерная среда так и остается несбыточной мечтой для мужчины.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Виктор Етко:
В начале апреля 2018 года я обратился с письменным заявлением в инстанции Заводского района: администрацию, ЖКХ, территориальный центр социального обслуживания, горисполком, чтобы оказали помощь в устройстве безбарьерной среды в моём подъезде, так как я практически два года не выхожу на улицу.

Из развлечений – только телевизор и утренняя зарядка. А чтобы попасть из одной комнаты в другую, мужчина вынужден гнуться в три погибели!

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Почему за 2 года в его подъезде так и не установили пандус и практически замуровали мужчину в собственном доме? Ответ на этот вопрос мужчина не может получить ни у одной из профильных служб.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Татьяна Романовская, психолог:
Человек – существо абсолютно социальное. И поэтому, когда у человека возникают обстоятельства, при которых он изолирован от контакта с жизнью, с людьми, которые окружают его, с возможностью реализации своего потенциала, своих возможностей, коммуникации – это, конечно же, страшнее испытание. Зачастую тяжелее, чем инвалидность. Для этого, конечно, очень важна безбарьерная среда. Это является, вообще, отражением к инвалидности в обществе, в целом.

Виктор всё это время не сидел, сложа руки – сам писал бесчисленные заявления и звонил на «горячую» линию министерства архитектуры. И хотя изначально мужчину обнадёжили и заверили, что подъезд обустроят в кратчайшие сроки, он внезапно получил от ворот поворот.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Виктор Етко:
Проходит февраль, я уже радуюсь, что будет скоро. Весна, март-месяц: «Всё нормально, Виктор Николаевич, всё готово». Потом звоню девятого апреля, эта цифра уже отразилась для меня настолько, он мне отвечает: «Ничего не будет». «А почему?» «Нам министерство строительства и архитектуры не согласовало». Что я делаю после этого: я пишу министру письмо, заказным с уведомлением. Расписал всю ситуацию.

Виктора до глубины души задело то, что в соседнем подъезде подъёмники установили! А его попросту обделили.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Виктор Етко:
Самое интересное, что идут ответы, что министерство как бы не разрешает, а у меня уже разрешение есть.

Отписок уже накопилась целая папка. А ведь Виктор – всего лишь один их многих белорусов, который не может выйти из дома из-за отсутствия пандуса.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:
У нас только колясочников – 4.195 человек в Минске. Инвалидов I группы у нас – 13. 839 человек. Пандусы нужны не только колясочникам. Пожилых в Минске – 17. 720 человек. Тут у нас возникли новые препоны со стороны МЧС, со стороны архитектуры, которые говорят о том, что условия – ширина вот этих лестничных проёмов – не позволяет ставить вот эти подъёмники.

Когда всё же Виктору Етко протянут руку помощи? Искать ответ на этот вопрос съёмочная группа направляется в ЖКХ. После долгого блуждания по коридорам, журналистам удаётся найти человека, способного пролить свет на ситуацию с пандусом в доме на Партизанском проспекте.

Александр Новогонский, ведущий инженер производственного отдела КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»:
Вы меня снимать хотите? С какого ракурса?

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Корреспондент СТВ:
В стране у нас есть два закона и три постановления о том, что инвалид имеет право на установку пандуса у себя за счёт бюджетных средств.

Александр Новогонский:
Человеку мы не отказывали. Официального отказа… У него есть официальное подтверждение того, что ему будет это устанавливаться. Официальной бумаги о том, что ему ничего не устанавливается, у него нет.

Корреспондент СТВ:
Все тянут тягомотину.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Александр Новогонский:
Нет никакой тягомотины. Вы не кричите для начала. Вы такой же журналист, как и я. Человеку этому пандус вместе с подъёмником будет установлен до конца 2019 года, так как министерство архитектуры и строительства согласовало те отступления, из-за которых человек не могу получить свою безбарьерную среду.

Корреспондент СТВ:
А почему вы ему не напишете письмо об этом?

Александр Новогонский:
Мы ему написали об этом уже дважды.

Корреспондент СТВ:
А вы можете показать нам это письмо?

Александр Новогонский:
Да, я могу показать вам это письмо.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Ведущий инженер клятвенно заверяет: документ, подтверждающий установку пандуса уже в текущем году всё же существует! Но продемонстрировать его журналистам не смогли ни тут, и в отделе обращений граждан.

Александр Новогонский:
У меня с этим мужчиной очень много связывает. Мужчина недопонимает немного и козыряет тем, что он где-то когда-то работал. Официальной бумаги о том, что он исключён – нет.

Корреспондент СТВ:
Но и нет бумаги, что он в конце 2019 года будет установлен?

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Александр Новогонский:
Это всё, что у меня есть на данный момент.

Корреспондент СТВ:  
То есть нет бумаги, где будет написано, что в конце года…

Александр Новогонский:
Такой бумаги ему никто не давал.

Корреспондент СТВ:
Вы только что говорили, что вы ему обещали и два раза присылали это письмо.

Александр Новогонский:
Мы обещали ему, обещали, вот сколько раз мы ему обещали. И ни разу мы не дали конкретного отрицательного ответа.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Вся эта переписка, в хронологии, может быть подтверждением того, что государственные нормы и правила запрещали мне, не давали мне спокойно устанавливать безбарьерную среду не только гражданину Етко, я подчеркну, но и всему Заводскому району Минска.

Выключите камеру, у меня конъюнктивит от вас!

Так и не получив вразумительного ответа съёмочная группа СТВ направляется в администрацию района. Может, тут знают, когда Виктор сможет беспрепятственно выйти из дома.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Екатерина Пыжик, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Минска»:
Безбарьерная среда устанавливается после того, как министерство архитектуры даёт нам согласование на изготовление проектно-сметной документации. После этого согласования ЖКХ приступает к работам по установке безбарьерной среды для инвалидов. На данный момент у нас прошло четыре согласования, в том числе инвалид второй группы Етко Виктор Николаевич. Согласование нам пришло в начале июля 2019 года, на данный момент проходит процедура создания проектно-сметной документации, на основании которой мы уже будем устанавливать ему безбарьерную среду.

Безбарьерную среду ему мы планируем установить в 2019 году.

Для героя сюжета слова чиновников – слабое утешение! Но Виктор не теряет надежду, что его мольбы будут услышаны.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

Виктор Етко:
Я думаю, что лёд тронется. Я уже, в принципе, как бы подтолкнул этот айсберг.

Чем закончится эта история – узнаем уже скоро! Мы будем следить за развитием событий!

Люди в материале: Виктор Етко, Татьяна Романовская, Людмила Калмыкова, Александр Новогонский, Екатерина Пыжик
 
Теги: Минск
 
 
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В четырёх стенах! Вот уже 2 года минчанин Виктор Етко находится в заточении в собственной квартире. Из-за болезни мужчина лишился ноги, передвигаться он может...
 
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