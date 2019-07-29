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«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса
Источник материала: СТВ
В четырёх стенах! Вот уже 2 года минчанин Виктор Етко находится в заточении в собственной квартире. Из-за болезни мужчина лишился ноги, передвигаться он может только на инвалидном кресле. Неожиданно для себя Виктор оказался в самой настоящей изоляции от мира.
О том, что ему необходим пандус, Виктор твердит всем соцработникам и многочисленным службам. Но пока безбарьерная среда так и остается несбыточной мечтой для мужчины.
Виктор Етко:
Из развлечений – только телевизор и утренняя зарядка. А чтобы попасть из одной комнаты в другую, мужчина вынужден гнуться в три погибели!
Почему за 2 года в его подъезде так и не установили пандус и практически замуровали мужчину в собственном доме? Ответ на этот вопрос мужчина не может получить ни у одной из профильных служб.
Татьяна Романовская, психолог:
Виктор всё это время не сидел, сложа руки – сам писал бесчисленные заявления и звонил на «горячую» линию министерства архитектуры. И хотя изначально мужчину обнадёжили и заверили, что подъезд обустроят в кратчайшие сроки, он внезапно получил от ворот поворот.
Виктор Етко:
Виктора до глубины души задело то, что в соседнем подъезде подъёмники установили! А его попросту обделили.
Виктор Етко:
Отписок уже накопилась целая папка. А ведь Виктор – всего лишь один их многих белорусов, который не может выйти из дома из-за отсутствия пандуса.
Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:
Когда всё же Виктору Етко протянут руку помощи? Искать ответ на этот вопрос съёмочная группа направляется в ЖКХ. После долгого блуждания по коридорам, журналистам удаётся найти человека, способного пролить свет на ситуацию с пандусом в доме на Партизанском проспекте.
Александр Новогонский, ведущий инженер производственного отдела КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»:
Александр Новогонский:
Корреспондент СТВ:
Александр Новогонский:
Корреспондент СТВ:
Александр Новогонский:
Корреспондент СТВ:
Александр Новогонский:
Ведущий инженер клятвенно заверяет: документ, подтверждающий установку пандуса уже в текущем году всё же существует! Но продемонстрировать его журналистам не смогли ни тут, и в отделе обращений граждан.
Александр Новогонский:
Корреспондент СТВ:
Александр Новогонский:
Корреспондент СТВ:
Александр Новогонский:
Корреспондент СТВ:
Александр Новогонский:
Вся эта переписка, в хронологии, может быть подтверждением того, что государственные нормы и правила запрещали мне, не давали мне спокойно устанавливать безбарьерную среду не только гражданину Етко, я подчеркну, но и всему Заводскому району Минска.
Так и не получив вразумительного ответа съёмочная группа СТВ направляется в администрацию района. Может, тут знают, когда Виктор сможет беспрепятственно выйти из дома.
Екатерина Пыжик, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Минска»:
Для героя сюжета слова чиновников – слабое утешение! Но Виктор не теряет надежду, что его мольбы будут услышаны.
Виктор Етко:
Чем закончится эта история – узнаем уже скоро! Мы будем следить за развитием событий!
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«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса
В четырёх стенах! Вот уже 2 года минчанин Виктор Етко находится в заточении в собственной квартире. Из-за болезни мужчина лишился ноги, передвигаться он может...
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