«Самый дорогой - 32 тысячи долларов». Белорусы создают квесты, которые работают в Европе и Америке

Источник материала: Tut.by

Пять лет назад квесты в Минске можно было пересчитать по пальцам. Сегодня их число близится к сотне, а самая крупная сеть, функционирующая в столице, — GameRoom, у которой 11 квест-комнат. Ее минчанин Павел Алексеев открыл с друзьями четыре с половиной года назад. Начинали, конечно, не с большой сети, а всего с одного квеструма, который энтузиасты строили после работы. О том, сколько стоит сделать квест с нуля, кто в них ходит и как получилось, что в «минские» квесты можно сыграть в Чехии, Германии, Испании и Америке — в материале TUT.BY.

«Квест должен быть интересен и логичен — предугадать это невозможно»



Павел Алексеев, создатель самой крупной на сегодня минской сети квестов GameRoom

Что такое квеструм (квест-комната)? Квест-комната — это интеллектуальное развлечение для небольшой компании (обычно для двух-четырех человек). Суть игры заключается в том, чтобы успеть за 60 минут разгадать все загадки, отыскать необходимые предметы, догадаться, как их можно применить, чтобы достичь цели игры: выбраться из комнаты, найти сокровище и так далее. Каждая квест-комната погружает игроков в свою атмосферу. Сложность у всех квестов разная. В ходе игры обычно можно брать подсказки (иногда в неограниченном количестве). Поэтому не стоит думать, что это развлечение только для знатоков «Что? Где? Когда?».

С одним из основателей GameRoom Павлом Алексеевым мы встречаемся в здании завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Сегодня эта локация одна из самых привлекательных для арендаторов, которые занимаются квестами: высокие потолки (они позволяют реализовать сложные технические задачи), умеренная аренда и относительная близость к центру и метро. На разных этажах у сети Павла здесь базируются шесть квестов, вот-вот откроется седьмой (всего под названным брендом в Минске работают 10 квестов, открывается, соответственно, 11-й). А начиналось все с одного квеструма, который трое друзей во главе с Павлом, тогда еще начальником отдела снабжения на одном из столичных предприятий, строили в свободное от работы время.

— О квестах я узнал совершенно случайно — сходил с друзьями на тот, что парень из Минска открыл просто в квартире (его названия Павел не помнит. — Прим. TUT.BY). Мы посмотрели и поняли, что это ни о чем. Идея была прикольная, ее можно развить, но то, как это было сделано… Мы вдохновились и решили, что нужно сделать что-то свое.

Павел говорит, несмотря на то что это был его первый квест, нельзя сказать, что он делался без понимания.

— Я 12 лет играю в «Схватку» (проект в формате ночных поисковых игр; суть в том, что игроки, которые находятся в штабе, принимают задания, а полевые игроки отыскивают в городе зашифрованные точки. — Прим. TUT.BY). По сути, я сделал «Схватку» в квартире. Мы взяли лучшие загадки оттуда, что-то добавили, сделали прикольный антураж.



Снимок сделан в квеструме «Индиана Джонс. В поисках золотой совы». Фотография предоставлена GameRoom

Первый квест «Похищение» делали, как сейчас модно говорить, «по фану», — на протяжении 50 дней после работы. С основных работ ни Павел, ни двое его компаньонов не уходили.

— Самым сложным было все запрограммировать (потому что тогда мы еще не работали с системой Arduino, это, по сути, система «умный дом» в разборе). Нужно было, чтобы от пяти правильно введенных имен открывалась ниша. И, как это сделать, мы думали полторы недели. Потом нашли хорошего электроника, который сказал: мне нужен один день и планшет.

Квест тогда получился без ключей и замков. И он, говорит один из создателей, всем нравился.

— Самое сложное — не реализовать загадки и построить квест. Самое сложное — чтобы он был интересен и логичен, а это предугадать заранее почти невозможно.

Недавно тот самый первый квест закрыли (забегая наперед, как и второй). Но не навсегда. Планируется, что он «переедет» сюда, на Куйбышева, а весь сценарий полностью переделают.

«Первый квест стоил 7 тысяч долларов, самый дорогой — 32 тысячи»

После первого квеста Павел и компаньоны сразу взялись за второй. Но до этого съездили поиграть в квесты к друзьям в Санкт-Петербург.

— Подсмотрели идею питерского квеста по Билли Миллигану. Взяли его за основу (в итоге процентов пять от него осталось) и, пока летели в самолете, полностью написали сценарий к нашему второму квесту «Идентификация». Но он, как мне кажется, опережал свое время. В классическом квесте обычно от 30 до 40 простых загадок, они идут последовательно. В нашей «Идентификации» было всего две загадки, но очень масштабные. И квест получал отзывы либо: «Лучший на свете!», либо: «Что это вообще?».



Павел говорит, что большинство создателей квестов друг с другом в хороших отношениях. «Конечно, есть место конкуренции, но если у тебя после стройки остался песок, а он нужен кому-то из коллег, мы без проблем поделимся. Или нам, бывает, срочно не хватает какого-нибудь электромагнитного замка, который наверняка лежит у коллег без надобности, мы обратимся к ним».

Примерно в то время, когда у GameRoom уже было два своих квеста, в Минске появился серьезный конкурент — Door Z (у нас выходило интервью с одним из основателей). Павел признается, что своими квестами коллеги сильно подняли планку в качестве. И их команде тоже пришлось делать свои квесты лучше — стоимость создания выросла в три раза.

— Конечно, стоимость поднялась не только из-за этого. Своими силами и строить квесты, и вести их мы уже не могли, пришлось привлекать людей. Мы вначале этого не планировали — думали, откроем один-два квеста. У меня вообще не было мыслей, что мы станем сетью и будем заниматься только этим. Я не планировал уходить с основной работы, квесты были просто моим хобби по вечерам. Но потом я ушел на месяц в отпуск, чтобы достроить первый квест, точно так же сделал один из компаньонов (в итоге в бизнесе мы разошлись). И когда открылся квест, я понял, что возвращаться на работу смысла нет.

Павел говорит, что принял решение об уходе с основной работы моментально. Убедило его в этом количество людей, которые хотели сыграть в квест.

— На первый квест мы потратили 7 тысяч долларов и окупили его за четыре месяца. Мне кажется, мы открылись в нужное время. Потому что к тем ребятам, которые открывали квесты до нас, никто особо не ходил: люди тогда еще понятия не имели, что это за развлечение. К нашему открытию с этим было немного легче, и нам, считаю, повезло.



Снимок сделан в квесте «Меч короля Артура». Фотография предоставлена GameRoom

Самый дорогой на данный момент квест GameRoom — «Меч короля Артура», на него потратили 32 тысячи долларов. Немного дороже (окончательная сумма еще не подсчитана) будут «Звездные войны», которые открываются совсем скоро. Стоимость остальных квестов — это вилка между 20 и 30 тысячами долларов. При этом все квесты, кроме первого, окупились за девять-десять месяцев. Стоит сказать, что команде, которая играет в квест, развлечение обойдется в 70−95 рублей (зависит от времени и дня недели).

— Когда мы формировали цену, ориентировались на поход в хороший кинотеатр на двоих. Давайте посчитаем: два билета — 20 рублей, два попкорна, напиток — еще 20−25 рублей. Итого 40−45 рублей. То есть если идти в кино вчетвером, то по деньгам выйдет так же, как и в квест. Мне кажется, это адекватное сравнение: да, квест идет чуть меньше, но, учитывая, что тебе объясняют правила, есть какая-то подготовка — час двадцать это занимает.

Отрывок из рецензии на квест «Индиана Джонс» от команды exitgames.by. Разноплановость творчества GameRoom в целом заставляет с интересом следить за их развитием. Первый квест — «Похищение» — стал простым, но бодрым стартом. Второй — «Идентификация» — превратил комнату в красивую метафору. Третий, «Индиана Джонс», — это непривычно сложный и оригинальный по динамике квест для уже знакомых с жанром игроков. Четвертая локация — «Пираты Карибского моря» — простой, но интересный квест с редкой пока еще опцией детской версии.

«К нам обращаются русскоязычные мигранты и просят, чтобы мы построили квест за границей»

По мнению основателя GameRoom, ту планку, которую в свое время задали ребята из Door Z, никто не перепрыгнул до сих пор — все квесты открываются на том же уровне, просто в других тематиках. При этом у компании Павла, несмотря на количественное лидерство на рынке, нет ни одного квеста-перформанса (то есть квеста с участием актеров).

— Если делать перформансы не так, как делает большинство в Минске (из серии: квест в подвале, ты ищешь ключи для замков, а параллельно кто-то бегает вокруг тебя в маске и пугает), то нужно не менее 200 «квадратов» и 50 тысяч долларов. В действительно качественные перформансы я играл в Питере: там было полное погружение в атмосферу, интерьер был продуман до мелочей, и с тобой постоянно взаимодействует два профессиональных актера. Но нужно учитывать, что Питер — все-таки город талантов.

В Минске, кажется Павлу, сделать такое пока не очень реально. Помимо средств, которые нужно вложить в стройку, много финансов ежемесячно будет уходить на зарплату хорошим актерам.

— При этих вводных квест будет стоить 300 рублей с команды. По моему мнению, белорусский рынок к таким цифрам не готов.





Павел не скрывает, что много идей для квестов они позаимствовали у друзей из Питера. Прямого копирования, говорит он, не было, но в процессе общения с хозяином питерских квестов у белорусов была возможность сделать что-то похожее, но технически лучше.

— Вторая часть нашей «Индианы Джонс» похожа на питерский квест «Тайна золотой совы». Первая комната «Меча короля Артура» и «Чудеса Гудини» тоже похожи на питерские. «Пираты Карибского моря», «Звездные войны» — полностью авторские квесты. Еще в планах был квест по Гарри Поттеру, но, считаю, я с ним опоздал: очень хороший квест по этой теме в Минске построила «Клаустрофобия» — у меня к нему абсолютно нет вопросов. Просто, когда я собирался его строить, я считал бюджет: 30 тысяч долларов не получалось даже приблизительно.

Интересно, что из 11 минских квестов под брендом GameRoom четыре открыты по франшизе. Еще более примечательно, что команда построила несколько квестов за границей — правда, не под своим именем, а на заказ для других брендов.

— Как-то так получилось, что к нам стали обращаться люди, чтобы мы сделали для них квесты. Потому как строить самостоятельно новичкам менее выгодно — они точно совершат все те ошибки, которые в свое время сделали мы. В Минске мы строим квесты только по франшизе, потому что создавать самим себе конкуренцию нам невыгодно.



Снимок сделан в квесте «Пираты Карибского моря». Фотография предоставлена GameRoom

За границей ребята дублируют те квесты, которые у них уже есть, потому что вероятность, что кто-то сыграет в один и тот же квест в Беларуси и Америке крайне низка. Так, руками команды GameRoom появился один квест в Праге, один в Барселоне, два в Германии и два в Америке.

— Если говорить о тех квестах, что мы открыли за границей, в большинстве случаев к нам обращались русскоязычные мигранты. Они приезжали в Минск поиграть и выбирали, какие квесты хотят открыть у себя — так выходит дешевле.

Развиваться и выходить на рынки других стран именно под своим брендом хочется, признается Павел. Но на это нужно немало средств.

— Открыть юрлицо, нанять людей, запустить маркетинг — это немалые усилия. При этом рынок совершенно другой и я его не знаю. Это будет либо неподконтрольный тебе бизнес, либо придется отдать управление другим людям, но вкладывать в проект свои деньги при таком раскладе я не хочу.

«С открытием качественных квестов умирают низкопробные»

Как и многие другие виды развлечений, квесты имеют сезонность. Летом посещаемость низкая, осенью и зимой, соответственно, высокая.

— И я прекрасно понимаю людей. В холодное время, если разобраться, развлечений не так и много. Это летом есть пейнтбол, страйкбол, лазертаг. Можно просто выехать на природу на шашлыки или байдарки. А когда дожди, сырость и холод, вариантов повеселиться с друзьями мало, поэтому на квесты сразу повышается спрос.



Монитор оператора квеста. Фотография предоставлена компанией GameRoom

Несмотря на популярность такого вида развлечений, в Минске далеко не все знают, что такое квест. И самое сложное, говорит основатель GameRoom, все-таки это объяснить.

— Даже многим своим знакомым я не могу это объяснить. Скажу банально: пока не попробуешь — не поймешь. Многие говорят, что слышали, что в квесте нужно решать какие-то загадки. Но так можно сказать вообще о чем угодно. Из этой же серии: как можно объяснить, что такое бильярд или боулинг? Достаточно ли будет сказать, что там есть шары и с ними нужно взаимодействовать? — задает риторический вопрос Павел.

Самое важное, что нужно понимать про квесты, — это то, что от цены часто зависит качество, а экономия — не всегда лучшая идея.

— Так можно случайно попасть в откровенно плохой квест и испортить впечатление обо всей индустрии. Грубо говоря, на создание квеста можно потратить пару тысяч долларов и продавать клиентам его за 20 рублей. Всем будет выгодно, но рецензии будут в стиле: «Какая-то фигня, я больше в квесты в жизни не пойду!».



Фотография сделана в квесте «Чудеса Гудини». Снимок предоставлен GameRoom

Интересно, что среди 10 квестов бренда нет явного лидера по посещениям: в один месяц может лидировать один квест, в следующий — другой. Единственное, детская версия квеста «Пираты Карибского моря» в период каникул спросом пользуется всегда. Вопреки расхожему мнению, в квеструм ходит не так уж и много молодежи (вероятно, из-за их высокой стоимости). Средний возраст игроков — от 30 до 40 лет. Но иногда приходят и возрастные участники.

— Как-то пришли к нам продвинутые дамы праздновать 70-летие одной из них. Им так понравилось, что они прошли все наши квесты, — смеется Павел.

По оценкам Павла Алексеева, квеструмов в Минске сегодня меньше сотни. При этом открыть их можно еще сколько угодно.

— Люди выбирают по тематике, по интересам. Можно провести аналогию с кафе, сколько можно их открывать? Но если ты открываешь что-то крутое, к тебе пойдут. Так и с квестами: с открытием более качественных будут умирать низкопробные — что в принципе и происходит.

Квесты GameRoom собраны по ссылке . А все квест-комнаты Минска ищите здесь .

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